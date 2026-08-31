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Пропала још једна туристичка агенција

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 17:50

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Паралија, Грчка
Фото: Dima Cekal / Pexels

Туристичка инспекција је, након сазнања да је било проблема са реализацијом путовања чији је организатор туристичка агенција „Лорд травел“ (Lord Travel), најприје покренула инспекцијски надзор, а затим, пошто је утврђено да су рачуни агенције блокирани, и процедуру за утврђивање инсолвентности.

Министарство туризма и омладине саопштило је да је 13. августа поднесен и приједлог за одузимање лиценце агенцији, јер путницима након отказивања путовања није вратила новац у законом прописаном року.

У саопштењу се појашњава да се поступак утврђивања инсолвентности спроводи у складу са одредбама правилника о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања и намјени средстава, као и другим условима које мора да испуни организатор путовања.

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Инсолвентност организатора путовања подразумијева неспособност плаћања доспјелих обавеза у одговарајућем износу и року доспијећа у периоду од најмање 30 дана, због чега се она утврђује и записнички констатује првог и тридесетог дана.

Тек након истека тог рока и достављања записника о утврђивању инсолвентности осигуравајућем друштву чију гаранцију путовања организатор посједује, стичу се услови за активирање гаранције путовања, наводи се у саопштењу.

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Када гаранција буде активирана, путници осигуравајућем друштву достављају захтјев за надокнаду, уз потребну документацију, пише Блиц.

Сви путници који су се обратили Туристичкој инспекцији обавијештени су о начину утврђивања инсолвентности и прописаним роковима. По завршетку поступка и достављању коначног записника осигуравајућем друштву, биће им достављена и информација о начину подношења захтјева за надокнаду.

Из Министарства су позвали оштећене путнике ове туристичке агенције који се до сада нису обраћали Туристичкој инспекцији да то учине у најкраћем року, како би благовремено били обавијештени о наредним корацима.

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Тагови :

Лорд травел

Туристичка инспекција

Туристичке агенције

Права путника

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