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Полиција пронашла више од два килограма дроге код пруге

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 18:05

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Полиција пронашла више од два килограма дроге код пруге
Фото: MUP ZDK

Полиција Зеничко-добојског кантона пронашла је више од два килограма бијеле прашкасте материје која изгледом подсјећа на дрогу спид, након дојаве грађана о сумњивим особама које су се кретале уз жељезничку пругу у мјесту Лашва код Зенице.

Управа полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона (МУП ЗДК) саопштила је да је 30. августа запримила дојаву грађана да се на прузи у мјесту Лашва налази више особа са батеријским лампама којима освјетљавају жељезничку пругу.

Због сумње да би могло да се ради о крађи или оштећењу жељезничке инфраструктуре, полицијски службеници одмах су упућени на ту локацију.

Непознате особе успјеле су да се удаље прије доласка полицијске патроле, али је током детаљне претраге терена уз пругу услиједило неочекивано откриће.

Полицајци су пронашли двије пластичне врећице у којима се налазила бијела прашкаста материја бруто тежине 2.070 грама.

Према наводима полиције, пронађена материја својим изгледом асоцира на опојну дрогу спид.

Из Управе полиције МУП-а ЗДК захвалили су грађанима који су благовремено пријавили сумњива дешавања на прузи.

„Овај примјер јасна је потврда да је блиска сарадња заједнице и полиције кључна за очување безбједности и сузбијање свих облика криминалитета“, саопштено је из МУП-а ЗДК.

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Тагови :

Дрога

пруга

Зеница

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