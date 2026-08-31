Младић Ердуан Гемић пронађен мртав

Коментари:1
Након шест дана потраге, стигла је тужна вијест о Ердуану Гемићу из Грачанице, који је посљедњи пут виђен на подручју Сарајева.
Чланови његове породице потврдили су за Тузлански.ба да је Ердуан пронађен мртав.
Породица је апеловала на грађане да помогну у његовом проналаску, након што му се изгубио сваки траг.
Регион
Мистерија у Даниловграду: Три тијела пронађена на стрелишту, службе истражују
Више информација о околностима његове смрти биће познато након што буде обављен увиђај и надлежне институције саопште званичне информације.
Најновије
Најчитаније
22
07
22
02
21
57
21
30
21
21
Тренутно на програму