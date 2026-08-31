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Младић Ердуан Гемић пронађен мртав

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31.08.2026 18:55

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Нестао Ердуан Гемић
Фото: Фејсбук

Након шест дана потраге, стигла је тужна вијест о Ердуану Гемићу из Грачанице, који је посљедњи пут виђен на подручју Сарајева.

Чланови његове породице потврдили су за Тузлански.ба да је Ердуан пронађен мртав.

Породица је апеловала на грађане да помогну у његовом проналаску, након што му се изгубио сваки траг.

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Више информација о околностима његове смрти биће познато након што буде обављен увиђај и надлежне институције саопште званичне информације.

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Тагови :

Ердуан Гемић

Грачаница

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