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Мистерија у Даниловграду: Три тијела пронађена на стрелишту, службе истражују

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 18:11

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Тијела три мушкарца пронађена су данас, 31. августа, на стрелишту „Чешка збројовка“ у Даниловграду, Црна Гора. Полиција и тужилаштво утврђују околности под којима је дошло до употребе ватреног оружја и смрти три особе.

Из Управе полиције Црне Горе саопштено је да је дежурну службу Одјељења безбједности Даниловград око 17 часова обавијестио М. Ј., власник стрелишта, који је на тој локацији затекао беживотна тијела тројице мушкараца.

На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници, који у сарадњи и по налогу државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Подгорици спроводе увиђај и друге извиђајне радње.

„Полицијски службеници, у сарадњи и по налогу државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, предузимају увиђајне и извиђајне мјере и радње у циљу утврђивања околности под којима је дошло до употребе ватреног оружја и смртног страдања ова три лица“, саопштено је из полиције.

За сада нису саопштени идентитети страдалих мушкараца, нити детаљи о томе шта се догодило на стрелишту.

Из Управе полиције навели су да ће, након криминалистичке обраде мјеста догађаја, утврђивања идентитета страдалих и спровођења мјера првог захвата, јавност бити благовремено обавијештена о новим детаљима.

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Подијели:

Тагови :

Чешка збројовка

Даниловград

Црна Гора

Управа полиције Црне Горе

Више државно тужилаштво Црна Гора

пронађено тијело

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