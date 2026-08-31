Преминула Челична лејди Ксенија Урличић

Аутор:АТВ редакција
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Ксенија Урличић, једна од најпознатијих и најутицајнијих особа хрватске телевизије, преминула је у 87. години.
Урличић је током више од четири деценије дуге телевизијске каријере оставила дубок траг на југословенској телевизијској сцени.
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Била је дугогодишња главна уредница Забавног програма Хрватске радиотелевизије, а управо се уз њено име вежу неки од најважнијих пројеката хрватског телевизијског програма.
Посебно мјесто у њеној каријери заузима "Дора“, хрватски избор за пјесму Евровизије, ком је управо Ксенија Урличић дала име. Због свог снажног професионалног карактера и ауторитета у телевизијским круговима добила је надимак "Челична лејди“.
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Током каријере осмислила је и водила бројне телевизијске пројекте, међу којима су "Седма ноћ“, "Крушке и јабуке“ и "Трећа срећа“. У пензију је отишла 2001. године, након више од четири деценије рада у медијима.
Посљедњих година је живјела повученије, окружена породицом. Ипак, јавност је повремено подсјећала на свој огроман допринос телевизији, посебно када је ријеч о "Дори" и избору представника Хрватске на Евровизији, преноси "Курир".
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