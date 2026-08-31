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Велики пожар у Хрватској: Гори складиште фабрике

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 08:22

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

У складишту фабрике боје и лакова у Карловцу јутрос је избио пожар, који је захватио три повезане зграде и у току је гашење.

Шеф карловачких ватрогасаца Мирослав Раде рекао је да гори складиште у фабрици "Нова Кем", на подручју Мале Шварче.

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Раде је навео да су дојаву добили када је пожар већ био у разбукталој фази, а вјерује да ће кроз неколико часова успјети да га угасе.

Из ватрогасне јединице су навели да је причињена велика штета и у складишту продавнице "Гаврановић", на који проширио пожар, преносе хрватски медији.

Из Градске управе Карловац апеловали су да грађани затворе прозоре, искључе уређаје за вентилацију који увлаче ваздух споља, те да се не приближавају мјесту пожара.

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"Нова Кем" развија и производи материјале за заштиту и трајност конструкција, укључујући системе за антикорозивну заштиту метала, те атмосферску заштиту бетонских површина, преноси "Срна".

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Тагови :

Карловац

пожар

Хрватска

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