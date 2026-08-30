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На Томпсоновом концерту 11 људи завршило у болници: Полиција поднијела 85 пријава

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 14:06

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На Томпсоновом концерту 11 људи завршило у болници: Полиција поднијела 85 пријава

На синоћњем концерту у Вуковару Марка Перковића Томпсона, хрватског пјевача познатог по томе што у својим пјесмама и наступима промовише усташтво, полиција је поднијела укупно 85 прекршајних пријава, 78 због употребе пиротехничких средстава и седам због кршења јавног реда и мира, саопштила је данас ПУ вуковарско-сремска.

У саопштењу се наводи да је цијели концерт сниман, као и да ће полиција прегледом снимка видјети да ли је било још неких кршења закона, пренио је Индекс.

Из Националне меморијалне болнице речено је да је у болници завршило 11 особа због лакших тјелесних повреда и прекомјерне конзумације алкохола.

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Томпсон је синоћ на концерту у Вуковару извођење пјесме "Бојна Чавоглаве" започео усташким покличом "за дом", на шта су хиљаде посјетилаца из Хрватске и иностранства узвратили "спремни", а током концерта дронови су на небу приказивали мотиве из грађанског рата деведесетих година прошлог вијека.

Током извођења пјесме "Клетва краља Звонимира" дронови на небу су обликовали мотиве из хрватске историје, а приказани су и хрватски симболи из рата током деведесетих година, "тигрови", ратник, знак Специјалне полиције "Мач и муња", вуковарски водоторањ и натпис "За дом спремни".

(Танјуг)

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Тагови :

Марко Перковић Томпсон

Хрватска

наступ

Полиција

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