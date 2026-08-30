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Отац донио мртво дијете у болницу: Рекао да је пало са крова, услиједио језив обрт

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 13:05

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Црногорска полиција ухапсила је А.И. из Берана, због сумње да је возилом усмртио своје једногодишње дијете, као и да је полицијским службеницима дао нетачне наводе о околностима и начину настанка овог догађаја, саопштено је из Управе полиције.

Како наводе у саопштењу, дежурна служба Одјељења безбједности Беране је јуче око 16.00 сати обавијештена од стране медицинског особља Ургентног центра Клиничко-болничког центра Беране да је у ову здравствену установу довезено дијете које је, према тада доступним информацијама, смртно страдало усљед задобијених повреда од пада са објекта.

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"У ову здравствену установу одмах су упућени полицијски службеници Одјељења безбједности Беране, који су утврдили идентитет дјетета, старог годину дана, из Берана, и од његовог оца А.И. (22) прикупили иницијална обавјештења. А.И. је том приликом саопштио да је дијете смртно страдало, наводно усљед пада са крова једног помоћног монтажног објекта", навели су из полиције.

О догађају су одмах обавијештени државни тужиоци у Вишем државном тужилаштву у Бијелом Пољу и Основном државном тужилаштву у Беранама, по чијим су налозима и у координацији полицијски службеници предузимали даље мјере и радње и извршили увиђај на лицу мјеста.

"Тијело страдалог дјетета транспортовано је у Клинички центар Црне Горе, ради обдукције, по налогу надлежног државног тужиоца.

Полицијски службеници Одјељења безбједности Беране су током ноћи и данас предузимали интензивне мјере и радње на утврђивању свих околности догађаја, те су током спроведене криминалистичке обраде и детаљног прегледа лица мјеста посумњали у тачност навода о начину настанка повреда смртно страдалог дјетета које је описао његов отац. Наиме, спроведеном криминалистичком обрадом те прикупљеним обавјештењима је утврђено да је отац дјетета - А.И., како се сумња, док је путничким моторним возилом излазио уназад из гараже, остварио контакт возилом са дјететом, усљед чега је дијете смртно страдало", појашњено је у саопштењу.

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Лице мјеста је криминалистичко-технички обрађено, док је предметно возило привремено одузето ради спровођења одговарајућих вјештачења.

"По налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Беранама, А.И. је лишен слободе због сумње да је починио кривично дјело тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја", наводи се у саопштењу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Црна Гора

преминуло дијете

болница

трагедија

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