Букти пожар код Мостара: Затражена помоћ хеликоптера ОС БиХ

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Дрежнице код Мостара гори више хектара шуме, а због неприступачности терена затражена је помоћ хеликоптера Оружаних снага БиХ, саопштено је из Оперативног центра цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона.
Пожар се са планине Чабуље спустио према нижим предјелима, али тренутно не угрожава становништво и стамбене објекте.
На терену је екипа Професионалне ватрогасне јединице Мостар, а у гашењу је дјеловао и “ер трактор”, који је имао један налет.
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На подручју Мостара ватрогасци су јуче интервенисали и на више других локација – забиљежено је неколико пожара траве и ниског растиња у Родочу, док је у Вилином Пољу обављено извиђање пожаришта.
На подручју Чапљине ватрогасци су интервенисали на пожарима смећа, траве и ниског растиња, док су четири ватрогасца упућена као испомоћ у гашењу пожара на подручју Требиња.
У Шурманцима су у пожару растиња и траве оштећени каблови јавне расвјете.
(Срна)
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