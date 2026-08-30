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Букти пожар код Мостара: Затражена помоћ хеликоптера ОС БиХ

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 12:39

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Ватрогасци у заштитној опреми гасе пожар на трави у шумском подручју, уз видљив дим.
Фото: RDNE Stock project/Pexels

На подручју Дрежнице код Мостара гори више хектара шуме, а због неприступачности терена затражена је помоћ хеликоптера Оружаних снага БиХ, саопштено је из Оперативног центра цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона.

Пожар се са планине Чабуље спустио према нижим предјелима, али тренутно не угрожава становништво и стамбене објекте.

На терену је екипа Професионалне ватрогасне јединице Мостар, а у гашењу је дјеловао и “ер трактор”, који је имао један налет.

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На подручју Мостара ватрогасци су јуче интервенисали и на више других локација – забиљежено је неколико пожара траве и ниског растиња у Родочу, док је у Вилином Пољу обављено извиђање пожаришта.

На подручју Чапљине ватрогасци су интервенисали на пожарима смећа, траве и ниског растиња, док су четири ватрогасца упућена као испомоћ у гашењу пожара на подручју Требиња.

У Шурманцима су у пожару растиња и траве оштећени каблови јавне расвјете.

(Срна)

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Тагови :

пожар

Мостар

Ватрогасци

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