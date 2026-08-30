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Убијена дјевојка, више рањених: Испливали детаљи пуцњаве у Швајцарској

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 13:34

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Једна особа је погинула, а петоро је рањено, од којих неки теже, у пуцњави на рејв журци на сјеверу Швајцарске, саопштила је локална полиција у недјељу, 30. августа.

„Потрага за починиоцима, чији идентитет тренутно није познат, је у току”, навели су на мрежи Икс, додајући да мотиви и тачне околности још увијек нису познати.

Полиција је покренула, како су навели, „интервенцију великих размера” како би пронашла починиоце након инцидента у Арауу, сјеверно од Цириха.

Швајцарски лист „Блик” објавио је на свом сајту да су хици испаљени прије три сата ујутру по локалном времену, на маргинама журке „Аарауер Раве”. Око 3.500 људи присуствовало је овој годишњој техно журци у периоду од суботе у 15 часова до недјеље у два сата ујутру. Портпаролка полиције Ванеса Румполд изјавила је за овај лист да се пуцњава догодила на хиподрому гдје је догађај и одржан.

„Испаљено је више хитаца унутар веће групе људи”, додала је она.

Свједоци су за „Блик” испричали да су хици испаљени око 2:30 ујутру, док је рејв још увијек трајао, и да је много људи потражило уточиште у оближњој фискултурној сали. Посјетиоци журке су у почетку мислили да су хици заправо ватромет. Један од њих је за лист изјавио да се чула „рафална паљба”.

Један становник Арауа објавио је снимак на друштвеним мрежама на којем се виде пусте улице, док се у позадини чује нешто што звучи као неколико пуцњева. Медији преносе да је у пријестоници кантона, Аргауу, распоређен војни хеликоптер, као и бројни полицајци, спасиоци и медицинске екипе, преноси Мондо.

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Тагови :

Швајцарска

Пуцњава

Нападач

Убиство

рањени

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