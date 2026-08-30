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Ускоро посљедње помјерање казаљки? Одлука која мијења све од 2027.

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 14:00

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Sat, pomjeranje sata, jesen
Фото: Unsplash

Промјена о којој се годинама расправља у Европи сада је све ближа. Питање кад треба помјерити сат унапријед или уназад сваке године изазива фрустрације у многим домаћинствима.

То је рутина коју већина људи добро познаје, али коју мало ко заиста воли. Ипак, она је опстала деценијама и постала нешто што се подразумијева у календару. Сада све указује на то да би ова добро позната навика могла да нестане у Европи, па се поставља питање да ли ћемо ускоро потпуно престати да помјерамо сат, пише портал Дагенс.се.

Љетње или зимско рачунање?

О укидању љетњег и зимског рачунања времена већ се дуго расправља у Европској унији, а више земаља жели да се тај систем укине. Према писању више медија, заједничко рјешење до сада је највише успоравао недостатак сагласности међу државама чланицама.

Кључно питање јесте да ли земље треба трајно да задржи љетње или зимско рачунање времена.

За многе државе веома је важно шта ће изабрати њихове сусједне земље, јер различите временске зоне у истом региону могу да створе проблеми и у саобраћају и у трговини.

Због тога и даље постоји намјера да се постигне заједничка европска одлука, како би промјена важила за што већи број земаља, а не само за појединачне државе.

Промјена од 2027.

Садашњи систем важи до краја 2026. Након тога би нова влада требала да одлучи како ће се даље поступати. Према актуелним плановима, одлука би могла да буде донесена. Уколико се политичари усагласе, прољеће 2027. могло би да буде посљедњи пут да се сат помјера на љетње рачунање времена.

То би практично значило да након тога више не бисмо морали да помјерамо сат унапријед и уназад.

Људско здравље као кључни аргумент

Један од најјачих аргумената за укидање овог система односи се на здравље. Истраживања показују да промјена времена утиче на организам више него што многи мисле.

Истраживања указују на то да број саобраћајних несрећа и срчаних удара повећавају за око 10 одсто понедјељком након преласка на љетње рачунање времена, како се наводи. Такође, многи људи након промјене времена наредних дана имају лошији сан и слабију концентрацију.

Због свега тога расте притисак на политичаре да пронађу трајно рјешење. Ако земље успију да се усагласе, један од најспорнијих и најупорнијих европских обичаја који се понавља из године у годину ускоро би могао да постане прошлост.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

помјерање сата

љетно рачунање времена

зимско рачунање времена

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