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Минић: За Републику Српску морамо да наставимо да се боримо

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 14:53

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на Сабору демобилисаних бораца у Хан Пијеску.
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић позвао је данас на Сабору демобилисаних бораца у Хан Пијеску на слогу и јединство, те поручио да сви треба да раде за Републику Српску и да се сјећају погинулих бораца коју су задужили ову државу.

Минић је истакао да Република Српска, која је најстала на највећој жртви, треба да окупља Србе.

Сабор бораца

Градови и општине

Почео Сабор демобилисаних бораца: "Ми знамо зашто!" у Хан Пијеску

"Српски борче дигни главу. Имамо Републику Српску. За њу морамо да наставимо да се боримо. Молим вас да се ујединимо и да будемо сложнији", поручио је Минић.

Он је истакао да је српска тробојка била на правој страни историје, никада на фашистичкој и нацистичкој.

Минић је навео да никада неће бити заборављено да неки имају лоше намјере према српском народу за кога кажу да није добар.

"Кад год нисмо били организовани, знате шта су нам радили? Убијали су нас на све могуће начине", рекао је Минић.

Подсјетио је да су се на Хан Пијеску доносиле одлуке које су спасиле српски народ.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Увијек ћемо се сјећати наших бораца и свих оних који су за Републику Српску дали живот

"Зато знамо зашто смо данас овдје и зато знамо да када радимо за Републику Српску, нема тога ко може не може за то да поднесе жртву", рекао је Минић.

Он је пожелио да сљедеће године на овом мјесту буде још веће саборовање и поручио - "Нека нам живи Српска!".

(Срна)

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Тагови :

Саво Минић

премијер Републике Српске

Хан Пијесак

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