Криминалци преко Воцап групе опрали стотине милиона евра: Финансирали и терористе

Аутор:АТВ редакција
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Једна група на апликацији „Воцап”, под називом „Трговци Велике Европе”, кориштена је за пребацивање стотина милиона евра у готовини широм свијета, финансирајући организовани криминал и екстремизам без икаквог писаног трага, пише Би-Би-Си.
Истрага мреже европских јавних сервиса (ЕБУ) открила је да је ова група са 532 члана служила за организовање прекограничних трансфера новца, од Брисела па све до британских градова попут Бирмингема и Лондона.
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У једном од најшокантнијих забиљежених случајева, новац из Брисела ишао је директно милитантима терористичке организације Исламска држава у Сирији, како би се финансирало бјекство жена бораца из тамошњих притвореничких кампова.
Ову тајну мрежу, која је садржала више од 82.000 порука послатих током 2022. године, први је разоткрио белгијски истражни судија Венсан Гера.
Он је навео да је број трансакција био запањујући, а цијела операција је личила на добитак на лутрији за истражиоце јер је оголила унутрашње функционисање огромног подземног система.
На телефону шефа мреже у Бриселу, Абу Адама, који је осуђен 2024. године заједно са својим најближим сарадником Абу Ахмедом, полиција је пронашла и 6.000 фотографија новчаница од пет евра са серијским бројевима и исто толико личних карата.
Ови подаци су служили као јединствене шифре за препознавање клијената, што указује на то да су ови „банкари без државног надзора” професионално обрадили најмање 12.000 трансакција.
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Чланови групе су комуницирали на арапском језику како би уговарали исплате користећи древни систем преноса новца познат као „хавала”.
Овај метод се ослања на мрежу поверљивих брокера (хаваладара) који исплаћују готовину на једној локацији на основу договора са колегом на другом крају свијета, без икаквог електронског записа или физичког транспорта новчаница.
Иако хавалу легално користе милиони мигрантских радника за слање помоћи породицама у земљама са слабим банкарским системом, криминалци је масовно злоупотребљавају.
На тај начин потпуно заобилазе међународни систем Свифт, који иначе аутоматски алармира банке и власти на сваку сумњиву или велику трансакцију.
Истрага је показала да се хавала широм Европе користи као главно оруђе за криминал.
Инсајдер по имену Френк, бивши перач новца из холандских мрежа, потврдио је за ЕБУ да је присуствовао тренуцима када би курири у једној канцеларији поред Ротердама за само сат и по времена донијели преко милион евра у кешу.
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„Касније сам сазнао да се ту не ради само о новцу, већ о финансирању тероризма, трговини дрогом и проституцији”, изјавио је он.
Слични случајеви у Аустрији открили су нераскидиву везу овог система са бруталним насиљем и шверцом миграната.
Аустријска полиција је тако затворила највећу хавала канцеларију у Бечу, која је вођена из једног кебаб-ресторана, а чији су власници, два брата из Сирије, осуђени због мучења и силовања курира који је изгубио 350.000 евра.
Заједничка акција аустријске полиције и Европола недавно је разбила још један кријумчарски ланац финансиран преко хавале, који је пребацио око 100.000 људи у Европу за само 18 мјесеци.
Жералд Тацгерн, шеф јединице за борбу против трговине људима у аустријској Криминалистичко-обавештајној служби, упозорио је да кријумчари снимају видео-снимке мучења миграната и шаљу их породицама тражећи још новца, који се потом уплаћује управо кроз хавала систем.
Полицијски командант и официр за везу са Европолом, Квентин Миг, закључује да је хавала постала примарни канал за прање новца у организованом криминалу.
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Он истиче да хаваладаре уопште не занима да ли новац потиче од шверца људи, проституције или бакине уштеђевине за унука – њихов једини циљ је узимање провизије, потпуно ван домашаја закона.
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