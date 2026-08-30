НАСА лансирала нови свемирски телескоп вриједан 4 милијарде долара

Аутор:АТВ редакција
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Америчка Наса лансирала је из Флориде нови свемирски телескоп "Ненси Грејс Роман" у мисији истраживања највећих мистерија у астрофизици и космологији.
Телескоп вриједан око четири милијарде долара лансиран је из Свемирског центра "Кенеди" на ракети "Фалкон хеви" компаније "Спејс икс".
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Телескоп је дизајниран да истражује космичке енигме попут тамне енергије и тамне материје, да тестира гравитацију на огромним размјерама и трага за егзопланетама, односно планетеама изван нашег Сунчевог система.
"Роман" ће путовати кроз свемир ка орбиталној локацији званој Лагранжова тачка два, која се налази око 1,6 милиона километара од Земље.
Планирано је да мисија траје пет година, али у Наси кажу да би гориво у телескопу могло да потраје и додатних пет година.
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"Роман" ће надоградити могућности других орбиталних опсерваторија као што су свемирски телескоп "Џејмс Веб", лансиран 2021. године, те свемирски телескоп "Хабл", лансиран 1990. године.
(Срна)
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