Начин на који крадете ауто у ГТА 6 промијениће вам и игру

Аутор:АТВ редакција
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Откако је прва игра објављена давне 1997. године, крађа аутомобила у серијалу Гранд тефт ауто (Grand Theft Auto) била је прилично једноставан процес: притиснете једно дугме и туђи аутомобил постаје ваш. Готово 30 година касније, чини се да ће ГТА 6 то у потпуности промијенити, уводећи вишеслојни систем заштите возила, разноврстан сет алата за њихову крађу и нове начине за директну зараду од сваке пљачке.
Погледајмо детаље о томе како све функционише у најновијем наслову Рокстара (Rockstar), као и теорије о томе шта би све то могло да значи за друге врсте пљачки, укључујући препаде на продавнице и велике пљачке банака.
Дугогодишњим љубитељима ГТА серијала више је него познато како је крађа аутомобила до сада функционисала. Приђете жељеном возилу и једноставно притиснете дугме како бисте отворили врата која су непажљиво остављена откључана или лактом разбили прозор како бисте ушли у боље обезбијеђена возила.
Чини се да та једноставност неће у потпуности нестати у ГТА 6, јер ће старија, мање пожељна возила и даље бити осјетљива на брзе методе уласка, попут коришћења алата „слим џим“ (slim jim) кроз отвор уз прозор. Међутим, други, много скупљи аутомобили имаће додатне безбједносне слојеве који уводе нове изазове у играње, тражећи од играча да користе до сада непознате вјештине када је ријеч о крађи возила.
„Увели смо одређене нивое подјеле међу возилима. Раније сте могли само да притиснете троугао како бисте аутоматски спојили жице, украли било које возило које желите и побјегли. Сматрали смо да смо тиме пропустили много потенцијала за играње, када је ријеч о напредовању и доношењу одлука играча. Мислим да то свим возилима даје више значаја и да морате мало више да пазите на оно што радите“, објашњава Роб Нелсон (Rob Nelson), један од руководилаца студија Рокстар Норт (Rockstar North).
Али како ћете знати које ће аутомобиле бити теже обити од других? Осим што ћете на први поглед моћи да разликујете зарђали стари бијели комби од спортског аутомобила марке Гроти (Grotti) који је тек сишао с производне траке, мораћете да искористите нову технологију у ГТА 6 – скенер ВАИНК (WAINK).
Када се приближите било којем возилу које вам се допадне, моћи ћете да подигнете свој уређај и добијете све релевантне информације. Међу најважнијим детаљима су његов безбједносни систем и вриједност.
Још не знамо колико ће постојати нивоа заштите аутомобила, али знамо да ће неки бити заштићени дигитално, јер ГТА хвата корак са модерним добом електронских кључева. То значи да ће вам за откључавање неких врата бити потребан уређај за клонирање дигиталних кључева, али ће тај дио опреме имати своју цијену и прво ћете морати да га набавите.
Неки алати откључаће се тек у одређеном тренутку приче, што је јасан знак да ГТА 6 намјерава постепено да развија могућности играња током цијеле игре.
Технологија, међутим, може да ради и против вас. Чак и ако успијете да сједнете за волан одабране мете, тај аутомобил може да буде опремљен уређајем за праћење.
Неке напредне верзије откривају вашу локацију полицији ако возите испод одређене брзине, што значи да ћете морати да притиснете гас како бисте избјегли сирене.
Не само да ће аутомобил привући пажњу полиције ако буде пријављен као украден, већ би, барем у теорији, сваки озбиљан потенцијални купац желио да се уређај за праћење уклони прије него што уновчите плијен.
То се надовезује на још један слој побољшане симулације у ГТА 6 – могућност продаје украдених возила, што су потврдили и детаљи о новом систему крађе. Да, Рокстар позајмљује механику из своје претходне игре Ред дед ридемпшн 2 (Red Dead Redemption 2), иако ћете овдје ловити металне звијери умјесто животиња.
Можда аутомобил не крадете искључиво ради зараде, већ једноставно желите да га присвојите. Скенер ВАИНК такође вам показује колико ће коштати регистрација тог аутомобила на ваше име. ГТА 6 ће омогућити Џејсону и Лусији да посједују више личних возила, под условом да имате довољно новца и простора у гаражи.
Оба ова нова система, вишеслојна заштита и продаја, отварају читав нови свијет могућности када је ријеч о дизајну мисија у ГТА 6.
Немојте се изненадити ако током играња примијетите више органских, спонтаних рјешења за циљеве мисија. На примјер, сама чињеница да се многи аутомобили не могу одмах обити и преузети чини бијег много паничнијим подухватом.
Можда ћете имати среће и из првог покушаја ускочити у необезбијеђену лимузину, али с полицијом за петама реално нећете имати времена да се зауставите и скенирате околину у потрази за савршеним возилом за бијег.
Све се то уклапа у Рокстарову намјеру да играчи проводе више времена бјежећи пјешке или мијењајући превозна средства у покрету, при чему уже улице Леониде помажу у стварању осјећаја панике и неочекиваних узбуђења.
Овај органскији приступ акцији из тренутка у тренутак могао би да се прошири и на одређене врсте мисија. Умјесто да вам се на мапи једноставно појави ознака до које треба да се одвезете и испоручите унапријед одређено возило, могућности су сада проширене захваљујући скенеру ВАИНК.
У теорији, могли бисте да добијете задатак да пронађете одређену марку аутомобила или возило одређене вриједности, користећи ову нову технологију за својеврсну малу потрагу за благом. То би нас додатно увукло у свијет ГТА 6 и омогућило да проводимо мање времена пратећи ознаке и исцртане линије на мини-мапи.
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