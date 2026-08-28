Радови и клизишта успоравају саобраћај широм Српске

Возаче из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске позивају да на овим мјестима возе са повећаном пажњом и поштују привремено постављену саобраћајну сигнализацију.

На дионици магистралног пута граница Републике Српске/ФБиХ /Лепница/ - Лончари и дионица Лончари - Пелагићево, на дионици магистралног пута Обудовац два - Лончари и дионици Лончари - граница Републике Српске/Брчко дистрикт због изградње кружне раскрснице на укрштању тих путних праваца, биће измијењен режим одвијања саобраћаја.

Због радова на дионици магистралног пута Клашнице - Шарговац - Бањалука - Бањалука два измијењен је режим у одвијању саобраћаја.

Због радова, измијењен је режим одвијања саобраћаја на магистралоним путевима Разбој Љевчански - Србац и Лакташи - Лакташи /ауто-пут/, као и на регионалном путу Разбој Љевчански - Лакташи.

Измијењен је режим у одвијању саобраћаја у Трну, на магистралном путу Клашнице два - Шарговац, због реконструкције надпутњака изнад те дионице.

Режим саобраћаја биће измијењен због привременог измјештања дијела трасе магистралног пута, дионица Козарац - Ламовита.

Због минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила, привремено ће бити обустављен саобраћај на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, превој Романија, радним данима и суботом, у времену од 9.00 до 12.00 часова, у трајању од 10 до 15 минута.

На снази је измјена режима саобраћаја на путу Подроманија - Сумбуловац ради изградње треће траке на тој дионици.

Због радова на проширењу јавне расвјете на ауто-путу Градишка - Бањалука, на дионици Маховљани - Гламочани, измијењен је режим саобраћаја од 7.00 до 17.00 часова.

У току су радови на обнови магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице - Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из АМС возаче позивају на стрпљење.

Измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Крупац-граница Републике Српске/ФБиХ Богатићи ради санације цјевовода Мале хидроелектране "Крупац".

Због изградње тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони Основне школе "Јован Дучић" у Патковачи, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Бијељина два - Главичице.

На магистралном путу Добро Поље - Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично, једном коловозном траком, док је за возила тежа од 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.

Због изградње ауто-пута, измјењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Црквина - Модрича.

У току су радови на магистралном путу Рача - Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, а саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

На магистралном путу Горњи Јеловац - Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице, због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично.

На магистралном путу Градишка - Козарска Дубица, на улазу у Орахову активирано је клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња.

Због клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор - Укрина, у мјесту Вијачани.

Забрањен је саобраћај за сва возила на дионици магистралног пута дионица граница Републике Српске/Хрватске /Градишка/-Градишка, преко моста /Улица Крајишког корпуса од трга Светог Саве према мосту на ријеци Сави/. За вријеме забране, саобраћај се преусмјерава на алтернативне путне правце.

У Федерацији БиХ због радова обустављен је саобраћај за сва возила на магистралном путу Јајце - Црна Ријека, у насељу Подмилачје. За вријеме обуставе, возила се преусмјеравају алтернативним правцем преко Мркоњић Града.

Због наставка изградње ауто-пута затворена је поддионица Голубиња - Немила, а промет возила преусмјерен на магистрални пут.

Због радова затворена је дионица ауто-пута Лашва - Какањ у дужини од шест километара, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.

На дионици ауто-пута Сарајево запад - Лепеница због радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

На магистралним путевима Тузла - Бијељина и Јабланица - Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила тежа од 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.

На магистралном путу Сарајево - Лапишница, због постављања расвјете у тунелу Вратник од 7.00 до 16.00 часова саобраћа се успорено, једном траком.

Још данас због радова на Перића мосту, од 8.00 до 17.00 часова повремено се обуставља саобраћај на путу Томиславград - Блидиње.

Из АМС наводе да је, с обзиром да је сезона годишњих одмора, стање на граничним прелазима промјенљиво, те су гужве и дужа задржавања очекивани.

Возачима савјетују да се прије поласка на пут, о стању на границама информишу путем камера на интернет страници АМС.

До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко - Никшић, саопштено је из Ауто-мото савеза.