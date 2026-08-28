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Затвореник побјегао са радилишта у Теслићу, брзо ухваћен и враћен у КПЗ Добој

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 08:28

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Затвор
Фото: АТВ

Харис Голић (25), који се налазио на издржавању казне у КПЗ Добој побјегао је јуче са радилишта у Теслићу. Ипак, на слободи се није дуго задржао па је брзом реакцијом надлежних служби брзо ухапшен и враћен на издржавање казне.

"Захваљујући брзој реакцији, професионалном ангажману и доброј сарадњи припадника Казнено-поправног завода Добој и Министарства унутрашњих послова Републике Српске, одбјегли затвореник Харис Голић (25) пронађен је и поново лишен слободе око 1.15 часова послије поноћи, након потраге која је трајала од јуче послије подне и током цијеле ноћи", речено је за Провјерено из Министарства правде.

Одмах након бјекства, предузете су све мјере и организована је интензивна потрага.

"Припадници КПЗ Добој и полицијски службеници МУП-а Републике Српске били су непрекидно ангажовани на терену све до успјешног проналаска и лишења слободе одбјеглог затвореника. Директор КПЗ Добој Ненад Остојић током цијеле потраге био је на терену и у сталној координацији са припадницима МУП-а Републике Српске учествовао у координацији активности на проналаску одбјеглог затвореника, речено је за Провјерено.

О свему се огласио и министар правде Републике Српске Горан Селак који је похвалио припаднике КПЗ Добој и полицијске службенике МУП-а Републике Српске за професионалност, упорност и преданост послу

"Као министар правде Републике Српске, желим посебно да похвалим припаднике КПЗ Добој и полицијске службенике МУП-а Републике Српске за професионалност, упорност и преданост послу. Њихов ангажман није престајао ни током ноћи и резултирао је успјешним окончањем потраге.

Ово је примјер да брза реакција, добра координација и професионалан рад надлежних служби дају резултат.

Према Харису Голићу биће предузете све законом прописане мјере и санкције због бјекства, у складу са утврђеним чињеницама и важећим прописима", рекао је Селак.

Голић ће наставити са издржавањем преосталог дијела казне, а надлежне службе ће утврдити све околности овог догађаја и предузети даље мјере у складу са законом.

(Провјерено.инфо)

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Тагови :

Харис Голић

Добој

побјегао затвореник

Теслић

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