Имају ли Бањалучани шта да кажу?

Аутор:Марија Милановић
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Дижу се споменици, изграђују риве у Бањалуци. Естетика цвјета, док с друге стране нема воде, улице у великом броју насеља су девастиране, али то није ни важно јер се грађани много и не питају.
Пројекти од естетског значаја у Бањалуци ничу као гљиве док градоначелник Драшко Станивуковић путем објаве на друштвеним мрежама обавијести грађане да ће добити споменик од неколико метара, бетонску риву или неку нову инсталацију на кружном току.
Похвали се градоначелник и како у 21. вијеку доводи воду грађанима па уз сплет фотографија и изјава поред намјенски постављених славина презентује пројекте.
У граду на Врбасу ових дана дигла се прашина и око споменика Кнезу Лазару, а који се гради у бањалучком насељу Лазарево.
Бања Лука
Кружни токови требало да растерете Бањалуку, а шта се дешава у пракси?
Нико нема ништа против Кнеза Лазара, али су се многи питали да ли је ово приоритет или неопходне ствари за нормално функционисање током сваког дана.
Воде у Бистрици нема, чини се да ни мјештани више не знају колико. Иако воде нема, има рачуна, дођу. Шта су потрошили, питају се они када преко 20 дана нису попили ни гутљај воде са својих славина, али битно да нешто долази кад вода већ неће. А чини се и да неће ускоро с обзиром да директор бањалучког Водовода, гостујући на нашој телевизији је и сам казао како је Бањалуци неопходно пола милијарде и двадесет година да среди водоводну мрежу.
За то вријеме Бањалука ће се претворити у музеј на отвореном са историјским, урбаним, модерним и другим споменицима, инсталацијама и објектима, а иза којих би се надлежни могли скривати од видно незадовољних грађана.
Вода може да чека, али споменици не могу.
„Да се ево мене питало, али није се нас у Скупштини уопште питало. Мислим да нема у буџету и да није планиран тај расход и да није било планирано то постављање. Ја бих увијек тако за те неке крупније ствари питао суграђане. Мислим да данас у овој ери дигитализације, када можемо једним кликом или за пет минута добити информације као податке и мишљење многих грађана и анкетирати. Мислим да за тако неке ствари треба урадити анкету“, рекао је одборник у Скупштини града Бањалука, Ненад Талић за АТВ.
Грађани се морају питати те појединци не могу сами доносити одлуке у њихово име, наводи одборник.
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