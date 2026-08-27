Бањалука: Вечерас помен Младићу у Храму Христа Спаситеља

Аутор:АТВ редакција
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У Храму Христа Спаситеља у Бањалуци вечерас ће бити служен помен генералу Ратку Младићу након бденија поводом празника Успења Пресвете Богородице.
Помен ће бити служен у 19.45 часова, а вјерници ће моћи да упале свијеће у капели у порти храма.
Србско сабрање "Баштионик" позвало је грађане и родољубе да се достојанствено и саборно помоле за покој душе Ратка Младића.
Градови и општине
Бојић: Предложићу да нова улица у центру Лакташа добије назив по генералу Младићу
"Благо оном ко довијека живи, имао се рашта и родити", наведено је у саопштењу.
Ратни командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 84. години.
Република Српска
Предсједница Механизма у Хагу наложила истрагу о смрти Ратка Младића
Генерал Младић је од 2024. године налазио у притворској болници у Хагу, гдје је посљедњих годину и по дана био везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу оглушио се о захтјеве да из хуманих разлога буде пуштен на лијечење у Србију.
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