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Бањалука: Вечерас помен Младићу у Храму Христа Спаситеља

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 18:18

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Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci
Фото: АТВ

У Храму Христа Спаситеља у Бањалуци вечерас ће бити служен помен генералу Ратку Младићу након бденија поводом празника Успења Пресвете Богородице.

Помен ће бити служен у 19.45 часова, а вјерници ће моћи да упале свијеће у капели у порти храма.

Србско сабрање "Баштионик" позвало је грађане и родољубе да се достојанствено и саборно помоле за покој душе Ратка Младића.

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"Благо оном ко довијека живи, имао се рашта и родити", наведено је у саопштењу.

Ратни командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 84. години.

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Генерал Младић је од 2024. године налазио у притворској болници у Хагу, гдје је посљедњих годину и по дана био везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу оглушио се о захтјеве да из хуманих разлога буде пуштен на лијечење у Србију.

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Тагови :

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

Бањалука

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