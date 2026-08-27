"2.200 беба најбољи резултат политике Српске, који је промијенио људима живот"

Аутор:АТВ редакција
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Постоје резултати које мјеримо километрима путева, бројем изграђених објеката или милионима уложених марака, али постоје резултати које мјеримо највећим богатством - новим животима, истакао је одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић.
Поводом кампање "Српска те воли" у оквиру које Кабинет предсједника Републике представља права и мјере које данас чине систем подршке породици у Републици Српској, Зељковић је изјавио за Срну да је више од 2.200 беба рођено захваљујући поступцима вантјелесне оплодње откако је ово право 2007. године уведено у систем здравственог осигурања Републике Српске.
"То је више од 2.200 дјечијих осмијеха. Више од 2.200 пута када је неко први пут изговорио 'мама' или 'тата'. И више од 2.200 потврда да подршка породици није апстрактна политика, него нешто што може потпуно промијенити људски живот", нагласио је Зељковић.
Он је подсјетио да Република Српска данас кроз Фонд здравственог осигурања финансира три покушаја вантјелесне оплодње паровима који потомство не могу остварити на други начин.
"За поступке вантјелесне оплодње обављене у Републици Српској или изван ње, Влада Републике Српске и Фонд здравственог осигурања до сада су издвојили више од 42 милиона КМ. Иза те бројке налазе се године покушавања, чекања и разочарања кроз које пролазе људи који желе дијете. Зато је свако проширење овог права много више од нове ставке здравственог осигурања", рекао је Зељковић.
Он је навео да је Република Српска од ове године дала могућност и женама до навршене 42 године, које су већ искористиле три покушаја вантјелесне оплодње финансирана преко Фонда, уколико након новог поступка добију бебу - имају право на рефундацију трошкова без обзира на то гдје је поступак обављен, у складу са прописаним условима.
"Најважнији резултат ове мјере не налази се ни у једном правилнику. Налази се у 2.200 дјечијих соба, у 2.200 рођендана, у хиљадама родитеља који су можда некада помислили да никада неће држати своје дијете у наручју", нагласио је Зељковић.
Кампања "Српска те воли – Љубав су права", каже он, управо зато говори о правима која мијењају животе.
"Јер некада љубав значи помоћи родитељу да његово дијете оздрави, а некада значи помоћи некоме да уопште постане родитељ. Српска те воли", закључио је Зељковић, преноси Срна.
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