Синдикат вртића: Град ћути, радници чекају позив на преговоре

Аутор:Марија Милановић
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Представници Синдиката Центра за предшколско васпитање и образовање још увијек чекају позив Града Бањалука на преговор о већим платама и бољим условима и положају запослених.
Синдикат је спреман за разговор, а чини се да Град није.
Који су даљи кораци у реализацији њихових захтјева, за АТВ је говорила Слађана Мишић, представник Синдиката Центра за предшколско васпитање и образовање.
„За сада ми нисмо добили конкретан одговор. Ми смо само путем медија чули некакве одговоре, али знате како је период наших преговора. Ми смо преговоре започели, а задатак и нашег послодавца и нашег оснивача је да се укључе у наше преговоре и да нам одговори. Дакле, само је питање дана да нам се договори тај састанак, а онда ћемо даље извјештавати о чему се на том састанку разговарало“, казала је Мишићева за АТВ.
Ријеч је о додатном повећању плате јер у тренутку генералног штрајка није било довољно средстава за тражених 20% за плату која парира другим буџетским корисницима и од које може пристојно да се живи, како наводи Мишићева.
„У том тренутку у тој тешкој ситуацији кроз генерални штрајк, када смо и остварили повећање, најавили да ћемо се вратити по додатно повећање. Ово је изборна година, ја је жаргонски зовем и потрошачка година. Ми радници видимо да за све има новца, а радник је приоритет. Ријеч је о неким нашим потребама и сматрамо да се као такве требају размотрити“, рекла је Мишићева.
Како она наводи. Није ријеч о сензационализму, већ реалним правима радника, те бољим условима рада.
„Мислим да је то сасвим природно и мислим да се и о неким другим позадинским стварима треба причати, а то су пуне групе у Центру за предшколско, то су недовољни капацитети, отежани услови рада и одговорност, која се ничим измјерити не може“, рекла је Мишић.
Све претходно наведено је, како каже представница Синдиката, довело до континуиране потражње права радника Центра за предшколско.
„Када тражите новац, сви вас виде, сви вас прозивају, а када се жалите на неке конкретне ствари, онда то некако заврши са стране на маргинама“, поручује Мишићева.
Подсјећања ради, радници Центра су добили повећање у фебруару мјесецу од 20%, а сада потражују додатних 10%.
„Новаца никада довољно. Ја не могу да кажем значило би или не би значило. Зато што и један и други термин могу имати своју оправданост. Када говорите о процентима, јако је тешко човјеку представити која је то сума. 20 % није мало, 10 % опет некако оптимално за неко годишње повећање, али се овдје ради о нашој деценијској борби“, рекла је Мишићева.
Мишићева наводи како су радници Центра за предшколско образовање деценију и више на нанижим буџетским платама и у рангу просвјетних радника, од својих захтјева не могу одустати.
„Борба је започета што би рекао градоначелник још када је он дошао, када су потписали колективни, када су остварили неких 50 марака, а онда касније 100, али то наравно без обзира што то њих љути, за нас је било занемарљиво“, рекла је Мишићева.
Када би се њихови захтјеви реализовали у неком разумном периоду, како наводи Мишић, то би значило основицу за почетак грађења разлике између других високостручних спрема у односу на њих, који имају додатну одговорност.
„Ми смо покренули и друге неке паралелне активности за рецимо акте о процјени ризика рада, то је друга ствар и трећа ствар је да ми данас имамо Стручног вијећа васпитача, а што је највеће радно тијело наше установе, и имамо састанак синдикалног одбора гдје ћемо данас о овом повећању разговарати да видимо и осјетимо како цјелокупни колектив дише и реагује на ову тему и настављамо даље“, рекла је Мишићева.
С обзиром да се ради о периоду планирања буџета за 2027. годину, а и сам ребаланс би био одговорна политика Града, како наглашава Мишићева ријеч је и о наведеном року.
„Ми морамо бити у том буџету и видљиви кроз тај износ средстава. Ја разумијем да смо ми велика установа, али они знају да смо ми на великом задатку“, рекла је Мишићева те додала:
„Искуство ми каже да крај дана неће донијети ништа специјално, али моја порука је да се требају ослушкивати сви запослене у овом граду те да је неопходно показати емпатију и одговорност на највећи могући начин и посебно обратити пажњу на оне који се баве нашом будућношћу, а ви знате да су ти наше најмлађе генерације и у овом тренутку предшколци, а са којима ми и радимо“, закључила је Мишићева.
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