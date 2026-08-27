Аутор:АТВ редакција
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Начелник Генералштаба руске војске Валериј Герасимов извршио је инспекцију групе „Југ“. Герасимов је рекао да се офанзива руских снага наставља несмањеним темпом у свим правцима.
Он је том приликом рекао са Кијев покушава да убиједи спонзоре на Западу у успехе на фронту, ширећи лажи о наводно успјешној офанзиви у Запорошкој области.
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„У условима када на терену нема стварних резултата, украјинско руководство покушава да убиједи западне спонзоре у успјехе украјинске војске на бојном пољу. Због тога у оквиру пропагандне кампање шире лаж о наводно успјешној офанзиви у Запорошкој области“, навео је он.
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