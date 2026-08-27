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Начелник Генералштаба руске војске: Шире лажи, офанзива се наставља несмањеним темпом

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 09:10

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Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.
Фото: X / Sputnik

Начелник Генералштаба руске војске Валериј Герасимов извршио је инспекцију групе „Југ“. Герасимов је рекао да се офанзива руских снага наставља несмањеним темпом у свим правцима.

Он је том приликом рекао са Кијев покушава да убиједи спонзоре на Западу у успехе на фронту, ширећи лажи о наводно успјешној офанзиви у Запорошкој области.

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„У условима када на терену нема стварних резултата, украјинско руководство покушава да убиједи западне спонзоре у успјехе украјинске војске на бојном пољу. Због тога у оквиру пропагандне кампање шире лаж о наводно успјешној офанзиви у Запорошкој области“, навео је он.

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Тагови :

Русија

Украјина

Руска војна операција 2026

Валериј Герасимов

Кијев

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