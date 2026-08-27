Logo

Стиже документарац о језивим злочинима Џефрија Епстина: Свједочанства жртава која откривају мрежу зла

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 08:52

Коментари:

1
Џефри Епстајн
Фото: Tанјуг/U.S. Department of Justice via AP

Нови документарни филм о стравичним злочинима Џефрија Епстина под називом "Епстинови досијеи: Мрежа зла" (Diabolical: The Epstein Files) стиже на HBO Max 3. септембра, након што је компанија Warner Bros Discovery званично обезбједила међународна дистрибутивна права за ово остварење.

У продукцији и дистрибуцији Australian Broadcasting Corporationa, овај 90-минутни документарац детаљно истражује успон, дјеловање, разгранату мрежу и коначан пад осуђеног сексуалног преступника који је годинама водио ланац злостављања и трговине малољетним дјевојкама.

Џефри Епстајн

Свијет

Супруга шефа компаније Антропик годинама комуницирала са Епстином

Филм уједно освјетљава наводно пропуштене прилике и озбиљне институционалне пропусте унутар полицијског, правосудног и ширег друштвеног система, који су омогућили да се Епстинове криминалне активности одвију готово неометано.

Кроз ексклузивна свједочења из прве руке и увиде истражитеља, правних стручњака и новинара, документарац доноси потресне приче преживјелих Лисе Филипс и Ешли Рубрајт, као и детаљна излагања Епстиновог брата Марка Епстина и адвоката Дејвида Шона, пружајући дубок увид у далекосежне и разорне последице ових злочина.

(курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џефри Епстајн

Џефри Епстин

Филм

Документарац

Гислен Максвел

Коментари (1)

Прочитајте више

Овај човјек је био Епстинов највећи клијент

Свијет

Овај човјек је био Епстинов највећи клијент

3 д

0
Џефри Епстајн

Свијет

Епстин годинама донирао новац за школу: Оптужбе за злостављање се само нижу

4 седм

0
Француско тужилаштво о смрти Епстиновог сарадника: Нема трагова насиља

Свијет

Француско тужилаштво о смрти Епстиновог сарадника: Нема трагова насиља

1 мј

0
Џефри Епстајн

Свијет

Све је разоткривено: Кључни Епстинов сарадник пронађен мртав

1 мј

0

Више из рубрике

Масовни руски удар на Украјину: На мети Кијев, луке и кључни индустријски објекти

Свијет

Масовни руски удар на Украјину: На мети Кијев, луке и кључни индустријски објекти

4 ч

0
Људи гледају особу која покрива тијело жртве након бујичних поплава у Девигат у округу Нувакот у Непалу, четвртак, 27. августа 2026.

Свијет

Свједок катастрофе у Непалу: Чуо сам као да се планина распада

5 ч

0
Трамп: Нема мјеста за шеријат у САД

Свијет

Трамп: Нема мјеста за шеријат у САД

6 ч

1
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Свијет

Полиција ухватила младића са дјевојчицом (14) у ауту: Оптужени пуштен на слободу

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

39

Нови детаљи о Србину несталом у поплавама у Непалу: На пут отишао самостално?

13

35

Хорор какав се не памти: Отео дјевојку и 4 године је у штали силовао и ломио јој кости

13

30

"Зa 3.764 корисника иностране пензије из борачких категорија доприносе плаћа министарство"

13

14

Исправљена неправда: Стен Вавринка на УС Опену

13

14

Објављен списак земаља из којих су туристи нестали у поплавама у Непалу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима