Стиже документарац о језивим злочинима Џефрија Епстина: Свједочанства жртава која откривају мрежу зла

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Нови документарни филм о стравичним злочинима Џефрија Епстина под називом "Епстинови досијеи: Мрежа зла" (Diabolical: The Epstein Files) стиже на HBO Max 3. септембра, након што је компанија Warner Bros Discovery званично обезбједила међународна дистрибутивна права за ово остварење.
У продукцији и дистрибуцији Australian Broadcasting Corporationa, овај 90-минутни документарац детаљно истражује успон, дјеловање, разгранату мрежу и коначан пад осуђеног сексуалног преступника који је годинама водио ланац злостављања и трговине малољетним дјевојкама.
Свијет
Супруга шефа компаније Антропик годинама комуницирала са Епстином
Филм уједно освјетљава наводно пропуштене прилике и озбиљне институционалне пропусте унутар полицијског, правосудног и ширег друштвеног система, који су омогућили да се Епстинове криминалне активности одвију готово неометано.
Кроз ексклузивна свједочења из прве руке и увиде истражитеља, правних стручњака и новинара, документарац доноси потресне приче преживјелих Лисе Филипс и Ешли Рубрајт, као и детаљна излагања Епстиновог брата Марка Епстина и адвоката Дејвида Шона, пружајући дубок увид у далекосежне и разорне последице ових злочина.
(курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 д0
Свијет
4 седм0
Свијет
1 мј0
Свијет
1 мј0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч1
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
13
39
13
35
13
30
13
14
13
14
Тренутно на програму