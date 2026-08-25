Супруга шефа компаније Антропик годинама комуницирала са Епстином

Аутор:АТВ редакција
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Ками Кларк, супруга извршног директора компаније Антропик, Дарија Амодеија, годинама је комуницирала са Џефријем Епштајном и покушавала да га заинтересује за улагање у компанију која производи порнографски садржај намjењен женама, објавио је Волстрит журнал , позивајући се на документа која је објавило Министарство правде САД.
Кларк је сада блиска савjетница компаније Амодеи, иако формално није запослена у компанији Антропик, једној од водећих свjетских компанија за вjештачку интелигенцију и творцу чет-бота Клода. Према писању листа WSJ, она учествује у дискусијама са инвеститорима и политичарима и помаже Амодеију да доноси стратешке одлуке.
Брокман их је повезао са Епштајном.
Кларк је ступио у контакт са Епштајном у марту 2011. године након што га је са њим повезао књижевни агент Џон Брокман, који је повезао Епштајна са научницима и људима из технолошке индустрије.
„Здраво Џефри! Вољели бисмо да вечерамо са тобом вечерас“, написала му је Кларк и послала му свој број мобилног телефона.
Недјељу дана касније, послала му је сценарио за прве филмове своје компаније Едис.
„Мислили смо да би вама и дамама могао бити занимљив сценарио за наша прва четири филма, Америчка дјевојка у Паризу. Мало је промашен“, написао је Кларк.
Кларк и њена пословна партнерка Мишел Капочефало покренули су Едис око 2010. године. Компанија се представљала као пројекат порнографског садржаја намијењен женској публици.
Кларк је поново контактирао Епштајна годину дана касније и покушао поново да му представи пројекат. У почетку се Епштајн није сјећао ко је она.
„Извините, ко је ово?“, одговорио је.
„Имамо компанију за бесплатне луксузне порнографске производе. Да ли вам ово звучи познато?“, написао му је Кларк.
Да, као гласан гонг“, одговорио је Епштајн.
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Кларк га је потом питао да ли је и даље заинтересован за инвестирање, напомињући да је компанија запослила људе са искуством у компанијама повезаним са Опром Винфри и Ештоном Кучером.
„Не могу да радим секс телевизију“, одговорио је Епштајн.
Епштајн је већ био регистровани сексуални преступник у то вријеме након осуде 2008. године.
Такође му је понудила пројекат о женском здрављу.
Након што није показао интересовање за Едиса, Кларк му је представила други пројекат, апликацију и веб страницу намјењену женама које би прикупљале податке о исхрани корисница, менструалном циклусу, расположењу и локацији.
Према документима које је прегледао WSJ, њихова комуникација је настављена још најмање двије године. Кларк је такође позвао Епштајна на прославу усељења на Менхетну и повезао се са њим преко LinkedIn-а.
Кларк је започела везу са Амодеијем 2014. године, а вјенчали су се 2022. године. WSJ наводи да, упркос томе што нема формалну позицију у Anthropic-у, она има значајан утицај на Амодеија и његове контакте са инвеститорима и политичким круговима.
Најава Кларкове комуникације са Епштајном долази у тренутку када се Антропик припрема за могућу почетну јавну понуду (IPO).
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Компанија је повјерљиво поднијела нацрте регистрационих докумената за почетну јавну понуду Комисији за хартије од вриједности САД 1. јуна. Anthropic је нагласио да коначна одлука о изласку на берзу зависи од тржишних услова и других фактора.
WSJ наводи да прошлост Ками Кларк и њен неформални, али значајан утицај унутар компаније привлаче додатну пажњу непосредно прије могуће почетне јавне понуде акција.
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