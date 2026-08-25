Logo

Застрашујући призори са југа Француске: Снажан торнадо рушио куће и носио кровове, најмање 26 повријеђених

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 06:55

Коментари:

0
Француска торнадо олуја невријеме временска непогода
Фото: Društvene Mreže

Југ Француске погодило је изузетно снажно невријеме праћено разорним торнадом који је направио праву пустош у мјесту Помас, у близини Каркасонеа.

Према информацијама локалних власти, у налету зрачне стихије повријеђено је најмање 26 особа, док смртних случајева на срећу није било.

Разорни торнадо формирао се у касним послијеподневним сатима (око 17:20 сати) унутар изразито снажне суперћелијске олује која се кретала између Каркасонеа и Лимоуxа у департману Ауде. Живолики вртлог носио је кровове, рушио зидове и потпуно уништавао поједине објекте.

На терену су све расположиве ватрогасне јединице, жандармерија и спасиоци који претражују рушевине и помажу мјештанима.

Уништено је или тешко оштећено више од 100 објеката. Око 2.800 домаћинстава остало је без електричне енергије. Поред торнада, подручје је засуо и град промјера до четири центиметра.

Француски метеоролози издали су ванредно упозорење одмах по уочавању појаве на радарима: "Супер ћелија у департману Ауде ствара разоран торнадо који има трајан контакт с површином земље. Избјегавајте ово подручје; ова олуја представља директну опасност по људске животе!"

Према радарским снимцима, западно од олује формирала се још једна снажна супер ћелија непосредно прије појаве торнада. Управо је интеракција између двије олујне ћелије створила специфичне услове за настанак овако јаког вртлога на неуобичајеној локацији.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

торнадо

невријеме

Олуја

повријеђени

Коментари (0)

Више из рубрике

Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху: Иран покушао да ми убије сина

2 ч

0
Емиру Исламске државе из БиХ одузето швајцарско држављанство

Свијет

Емиру Исламске државе из БиХ одузето швајцарско држављанство

10 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Свијет

Ватрогасац ухапшен у Градишћу због подметања пожара

10 ч

0
Бењамин Нетанјаху, премијер Израела

Свијет

Нетанјаху: Иран покушао да убије једног од мојих синова

11 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

09

27

Не избјегавајте дињу и лубеницу само због количине шећера, кажу стручњаци

09

19

Ако цијели дан проводите сједећи – једноставна вјежба за леђа и врат може вам помоћи

09

06

САД нуде милионе за информације о пет високих иранских званичника

08

58

„Заштитимо дјецу у саобраћају“: Ђаци поново на улицама

08

56

Рекордан број одрона на Мон Блану: Чак 450 од почетка године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима