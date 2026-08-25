Застрашујући призори са југа Француске: Снажан торнадо рушио куће и носио кровове, најмање 26 повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Југ Француске погодило је изузетно снажно невријеме праћено разорним торнадом који је направио праву пустош у мјесту Помас, у близини Каркасонеа.
Према информацијама локалних власти, у налету зрачне стихије повријеђено је најмање 26 особа, док смртних случајева на срећу није било.
Разорни торнадо формирао се у касним послијеподневним сатима (око 17:20 сати) унутар изразито снажне суперћелијске олује која се кретала између Каркасонеа и Лимоуxа у департману Ауде. Живолики вртлог носио је кровове, рушио зидове и потпуно уништавао поједине објекте.
На терену су све расположиве ватрогасне јединице, жандармерија и спасиоци који претражују рушевине и помажу мјештанима.
Уништено је или тешко оштећено више од 100 објеката. Око 2.800 домаћинстава остало је без електричне енергије. Поред торнада, подручје је засуо и град промјера до четири центиметра.
Француски метеоролози издали су ванредно упозорење одмах по уочавању појаве на радарима: "Супер ћелија у департману Ауде ствара разоран торнадо који има трајан контакт с површином земље. Избјегавајте ово подручје; ова олуја представља директну опасност по људске животе!"
Према радарским снимцима, западно од олује формирала се још једна снажна супер ћелија непосредно прије појаве торнада. Управо је интеракција између двије олујне ћелије створила специфичне услове за настанак овако јаког вртлога на неуобичајеној локацији.
(Кликс)
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