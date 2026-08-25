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Нетанјаху: Иран покушао да ми убије сина

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 06:46

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Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP Photo/Leo Soggea

Током претходног дана иранске снаге извеле су више напада на Појас Газе. У једном од њих погинуло је најмање осам особа, међу којима двоје дјеце. Упоредо с тим, израелски премијер Бенјамин Нетанјаху тврди да је Техеран покушао да убије једног од његових синова.

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху саопштио је у телефонском интервјуу за Канал 14 да је Иран покушао да убије једног од његова два сина.

Током претходног дана иранске снаге извеле су нападе на Појас Газе у којима је погинуло најмање осам особа, од којих двоје дјеце.

Упоредо с тим, Либанска национална новинска агенција извијестила је да су од поднева по локалном времену примијећене „непријатељске“ активности дронова изнад Бејрута.

Израелска војска је раније саопштила да су њене снаге извеле нападе на складишта оружја у граду Гази, док су палестински медији навели да су у нападу погођене и џамија и постројење за десалинизацију у градској четврти Шеик Радван.

Јеменска група Хути, која је у савезништву са Ираном, с друге стране, тврди да је у нападима балистичким ракетама циљала саудијске танкере с нафтом у Црвеном мору.

У тренутку када је иранска валута достигла нови рекордно низак ниво и уочи америчке објаве о новим санкцијама које су САД увеле Ирану, амерички предсједник Доналд Трамп написао је на мрежи Трут соушал да се Иран „потпуно урушава“.

Раније се огласио и портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багаи, који је нагласио да ће та земља искористити све своје билатералне капацитете како би се супротставила санкцијама САД.

(РТС)

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Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Иран

Израел

Техеран

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