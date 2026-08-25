Преминуо други најбогатији Нијемац

Аутор:АТВ редакција
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Клаус-Михаел Кине, већински акционар швајцарске логистичке компаније Кине + Нагел, преминуо је у ноћи на понедјељак у 89. години у швајцарском Шинделегију.
Кине је рођен у Хамбургу, а са оцем се шездесетих година прошлог вијека преселио у Швајцарску. Према овогодишњој Форбсовој листи, његово богатство процјењивало се на 41,9 милијарди долара, чиме је био 47. најбогатији човјек на свијету и други најбогатији Нијемац, одмах иза Дитера Шварца.
Највећи појединачни акционар Луфтханзе, имао је значајан удио и у Фликсу
Преко свог Кине Холдинга био је власник или сувласник бројних великих компанија. Холдинг је имао 53 одсто удјела у Кине + Нагелу, највећој свјетској компанији за ваздушни и поморски превоз терета. Компанију је 1890. године суосновао Кинеов дјед Аугуст Кине, а Клаус-Михаел Кине је од породичног предузећа изградио глобалну логистичку групацију.
Кине је био и власник 30 одсто удјела у бродској компанији Хапаг-Лојд. Године 2008. окупио је групу инвеститора која је договорила куповину Хапаг-Лојдовог пословања са контејнерским превозом са сједиштем у Хамбургу од компаније ТУИ, како би спријечила његово припајање великом глобалном конкуренту.
Од 2022. године Кине је био и највећи појединачни акционар њемачког авио-превозника Луфтханзе, са 20 одсто гласачких права. Имао је и значајан мањински удио у компанији Фликс, која се бави аутобуским и жељезничким превозом те организацијом путовања, као и велики удио у компанији Брентаг, која се бави трговином хемикалијама, наводи Ди Цајт.
Био је истакнута фигура у глобалној бродској и логистичкој индустрији. Главним извршним директором Кине + Нагела постао је 1975. године, а од 1992. до 2011. био је предсједник управног одбора, пише Ројтерс.
Кине је био снажно везан за сјеверну Њемачку, посебно свој родни Хамбург, гдје се посљедњих година такође активно укључивао у велике пројекте. Један од његових посљедњих великих пројеката био је план изградње нове оперске куће, а био је укључен и у пројекат Елбтовера.
Био је и инвеститор у фудбалски клуб Хамбургер СВ. Кине је клуб подржавао зајмовима који су касније дјелимично претворени у власничке удјеле. Године 2015. купио је и права на име стадиона те му вратио назив Фолкспаркштадион. Његов холдинг је имао 13,5 одсто удјела у фудбалском клубу ХСВ, чиме је био други највећи појединачни акционар клуба.
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