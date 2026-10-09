Додик: Ујединити научне потенцијале Српске и Србије за добробит Срба

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик поручио је данас да је потребно интегрисати научне потенцијале Републике Српске и Србије, укључујући и академије наука, како би се додатно оснажили наука и знање и проширили потенцијали српског народа.
Додик је на манифестацији "Од знања ћуприја – наука и знање у служби јединства и будућности српског народа", која се одржава у Академији наука и умјетности Републике Српске /АНУРС/ у Бањалуци, позвао научне раднике и чланове академија да се уједине под један кров да би заједно ширили потенцијал до мјере коју заслужују српски народ и наука.
Он је истакао да би интегрисање Академије наука и умјетности Републике Српске и Српске академије наука и уметности могло донијети нови потенцијал, те да је окупљање и интеграција знања најбољи пут за развој.
Додик је рекао да наука треба да има значајну улогу у очувању националног идентитета српског народа, истичући да је потребно превазићи подјеле на основу територијалних и других идентитета.
"Наука мора једног дана да каже да је то један народ", нагласио је Додик и додао да би научни потенцијал требало искористити тако да ставови о овим питањима не остану само на нивоу појединачних мишљења, већ да постану дио научних радова.
Република Српска
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Додик је указао и на потребу да научници и академици грађанима на приступачан начин објасне значај нових технологија, посебно вјештачке интелигенције, њене могућности и потенцијалне опасности.
Он је поручио да научни радници требају да активније учествују у јавном животу и да се боре за своје ставове, истичући да народ поштује научне ауторитете.
Додик је истакао да Академија наука и умјетности Републике Српске може рачунати на подршку институција Српске, те позвао њене представнике да предложе програме који ће допринијети развоју науке и знања.
Једнодневна манифестација "Од знања ћуприја – наука и знање у служби јединства и будућности српског народа" окупља научнике из Републике Српске, Србије и дијаспоре, а циљ је разговор о могућностима сарадње и даљем развоју научне, културне и умјетничке мисли, преноси Срна.
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БиХ
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Бања Лука
1 д1
Република Српска
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БиХ
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Република Српска
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