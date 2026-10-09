Одобрена 4 милиона КМ за поврат ПДВ-а на прву некретнину

Аутор:АТВ редакција
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Управа за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ донијела је од 16. септембра до 9. октобра 255 рјешења о поврату ПДВ-а на прву некретнину у укупном износу од 4.019.141 КМ.
Од укупног броја донесених рјешења, 70 се односе на Бањалуку, 73 на Сарајево, 67 на Тузлу, а 45 на Мостар, саопштено је из УИО БиХ.
"Од 255 донесених рјешења, 190 је уручено грађанима и по том основу су извршене уплате на њихове рачуне, док је за преосталих 65 рјешења у току поступак уручења путем поште", навели су из УИО БиХ.
Подсјетили су да динамика исплате поврата ПДВ-а зависи и од начина преузимања рјешења.
"Грађанима који рјешење лично преузму у надлежном регионалном центру УИО, средства се уплаћују већ наредног дана. С друге стране, када се рјешење доставља путем поште, исплата се врши након што УИО заприми повратницу, која представља законски доказ о извршеном уручењу рјешења. Због тога грађани којима се рјешење доставља путем поште могу очекивати исплату неколико дана након уручења рјешења", истакли су из УИО БиХ.
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