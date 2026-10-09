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Бивши полицајац који је убио студенткињу Михаелу: Дајте ми 20 година, нема проблема

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09.10.2026 13:24

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Бивши полицајац који је убио студенткињу Михаелу: Дајте ми 20 година, нема проблема
Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Бивши хрватски полицајац Марко Смажил, којем се поново суди за убиство 21-годишње студенткиње Михаеле Берак, изнио је одбрану пред судом у Осијеку. Тврди да није намјеравао да убије дјевојку, али је признао да је након пуцњаве лагао полицији како би заштитио себе.

Признао да је лагао полицији

Смажил је пред судом описао догађаје из септембра 2023. године, када је Михаела смртно страдала од хица из његовог службеног пиштоља.

Према његовој верзији догађаја, дјевојка га је замолила да јој покаже оружје, што, како тврди, није био први пут. Навео је да су се и раније забављали руковањем пиштољем, помјерањем кочнице и затварача како би производили звукове.

Тврди да је пиштољ у једном тренутку сам опалио и погодио Михаелу. Више пута је поновио да се осјећа одговорним за њену смрт, али је инсистирао на томе да није имао намјеру да је убије.

– Дајте ми 20 година, није проблем. Мени затвор није казна, мени је ово што се десило казна – рекао је Смажил.

Додао је да му висина затворске казне није пресудна, већ да не жели да буде осуђен за нешто што, како тврди, није намјеравао да учини. Изразио је кајање и замолио породицу страдале студенткиње за опроштај.

Родитељи реаговали у судници

Говорећи о тренуцима након пуцњаве, Смажил је признао да је полицији првобитно рекао да је Михаела сама пуцала у себе, како би на тај начин заштитио себе.

Признао је и да је након пуцњаве опрао руке, тврдећи да је тек касније, када је дошао себи, полицајцима испричао шта се догодило.

Његове тврдње изазвале су бурну реакцију Михаелиних родитеља, који су у судници узвикивали „Катастрофа“, због чега их је судија опоменуо, преносе хрватски медији.

Претходна пресуда укинута

Смажил је у марту 2025. године неправоснажно осуђен на 18 година затвора због убиства Михаеле Берак у свом стану у Осијеку.

Међутим, Високи кривични суд Хрватске у јануару 2026. године укинуо је пресуду и предмет вратио на поновно суђење.

У образложењу одлуке наведено је да првостепени суд није довољно темељно анализирао све доказе, посебно балистичка и судско-медицинска вјештачења која се односе на положај оптуженог и жртве у тренутку пуцња, њихов међусобни однос и понашање оптуженог након пуцњаве.

У поновљеном поступку суд треба поново да оцијени кључне доказе и утврди да ли је Смажил пуцао с намјером, како тврди тужилаштво, или је до смртоносног хица дошло без намјере, како наводи одбрана.

Ранија пресуда за намјерно убиство, између осталог, заснивала се и на закључцима да је оптужени након пуцњаве помјерао предмете у стану и мијењао оквир пиштоља.

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Тагови :

Убиство

Осијек

Хрватска

Суђење

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