Проглашен добитник Нобелове награде за мир

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јужноафрички судија и комесарка за људска права Наванетен Пилај освојила је овогодишњу Нобелову награду за мир, саопштила је Шведска академија.
Норвешки Нобелов комитет примио је номинације за 287 кандидата, од којих су нешто више од четвртине организације, пренио је АП.
Новчани износ овогодишње награде је 12 милиона шведских круна, односно око 1,2 милиона долара, без обзира на то да ли је добија појединац, група лауреата или организација.
Нобелове награде за медицину, физику и хемију проглашене су раније ове седмице, док је награду за књижевност јуче добила канадска пјесникиња, есејисткиња и преводилац Ен Карсон.
Добитник Нобелове награде за економске науке биће проглашен у понедјељак.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч1
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму