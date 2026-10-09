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Проглашен добитник Нобелове награде за мир

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09.10.2026 11:08

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Висока комесарка УН за људска права Наванетем Пилај (у средини) посећује Меморијални центар холокауста „Јад Вашем” у Јерусалиму, 8. фебруара 2011. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Sebastian Scheiner, File

Јужноафрички судија и комесарка за људска права Наванетен Пилај освојила је овогодишњу Нобелову награду за мир, саопштила је Шведска академија.

Норвешки Нобелов комитет примио је номинације за 287 кандидата, од којих су нешто више од четвртине организације, пренио је АП.

Новчани износ овогодишње награде је 12 милиона шведских круна, односно око 1,2 милиона долара, без обзира на то да ли је добија појединац, група лауреата или организација.

Нобелове награде за медицину, физику и хемију проглашене су раније ове седмице, док је награду за књижевност јуче добила канадска пјесникиња, есејисткиња и преводилац Ен Карсон.

Добитник Нобелове награде за економске науке биће проглашен у понедјељак.

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Тагови :

Нобелова награда за мир

Нобелова награда

Јужна Африка

Наванетен Пилај

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