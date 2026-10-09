Младић (16) кренуо на планинарење помоћу вјештачке интелигенције, спашавали га хеликоптером

Аутор:АТВ редакција
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Брајс Винсент Говрилук (16) морао је прошле недјеље бити спасен са планине у Британској Колумбији након што су га инструкције четбота за вјештачку интелигенцију Клода одвеле на опасан и непроходан терен.
Његов случај је најновији у низу инцидената који упозоравају на опасности ослањања на дигиталне мапе приликом сналажења у природи, пише Гардијан .
Говрилук се у суботу ујутру попео жичаром до врха планине Граус, гдје је замолио Клода да испланира руту до оближње планине Краун и назад. То је захтјевна осмочасовна шетња коју планински водичи не препоручују почетницима, а са врха се пружа поглед на Ванкувер, долину Фрејзер и басен Капилана. Говрилук, пењач у затвореном простору, пратио је упутства, али га је четбот одвео са планиране путање.
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Умјесто планинарске стазе, нашао се пред стрмом литицом Удовице Арете, успоном од 520 метара који захтева опрему за пењање и техничко знање. Након што је почео да се пење, брзо је схватио да је терен превише стрм и да је заглављен у подножју литице. Позвао је мајку, а затим и хитне службе.
Полиција је обавестила спасилачку службу Норт Шор, која је послала хеликоптер. Говрилук је био преблизу стене да би му се летелица безбједно приближила, па су два спасиоца морала да се спусте конопцем да би га стигла. Пребачен је у базу близу бране Кливленд.
Спасиоци су након интервенције рекли да је био „веома далеко“ од планиране руте. Верује се да је то први забиљежени случај да се планинар изгубио због вођења вјештачке интелигенције, али то је само наставак низа проблема у планинском региону југозападне Британске Колумбије, гдје се људи све више ослањају на непрецизне дигиталне алате.
Вођа потраге Пол Марки упозорио је да планинари не би требало да се ослањају на вјештачку интелигенцију и нагласио да је добра припрема кључна. Навео је примјер из јула када су три особе спашене након што су испланирале руту користећи Гугл мапе. Апликација им је дала погрешну процјену времена, што сугерише да би 14-часовни поход могао бити завршен за нешто више од пет сати.
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„У овом конкретном случају, дјечак је имао лампу за предњу страну, добру одјећу и чизме, резервну батерију и храну. Био је прилично добро опремљен за планинарење, али дефинитивно није био припремљен нити опремљен за пењање по стијенама“, рекао је Марки.
Објаснио је да вјештачка интелигенција има своја ограничења. „Клод никада није био на терену на којем се нашао овај шеснаестогодишњак. Постоји ограничење колико вјештачка интелигенција може да опише неко подручје. Ништа не може да замијени квалитетну обуку и знање оријентације“, рекао је.
Марки је додао да апликације понекад пружају превише информација. „Примјетили смо да неке апликације обиљежавају стазе на мјестима која ми, као спасилачки тим, не бисмо жељели да видимо. Људи виде руте које им се чине добрим, а онда упадну у невољу“, рекао је. „Главна порука је: немојте се слијепо ослањати на вјештачку интелигенцију као алат за планирање. Она никада не може замијенити добро образовање, обуку, искуство и доношење правих одлука на терену.“
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