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Планина која одузима дах: Откријте зашто сви причају о овом бисеру

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21.09.2026 11:57

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Планина која одузима дах: Откријте зашто сви причају о овом бисеру

Озрен се налази у сјеверном дијелу Босне и Херцеговине у појасу нижих планина, смјештен у међурјечју ријека Босне према западу и Спрече према сјеверу.

Планина се даље протеже у правцу југоистока гдје на југу прати предивну ријеку Кривају и спаја се са шумовитом планином Коњух, док се њени обронци према истоку спуштају на језеро Модрац.

Клима је умјерено континентална са топлим љетима и хладним и оштрим зимама, што овај крај чини савршеним за посјету у свим годишњим добима.

"Упустите се у авантуру која ће вас оставити без даха"

"Овај предио карактеришу пространи пропланци, бујни пашњаци, термоминерални извори, чисти планински потоци и бројне рјечице који вијугају кроз борове и храстове шуме. На Озрену комбинујте ваше омиљене активности као на примјер: вожњу бицикла, шетњу кроз шуму, купање у језеру, фото-сафари или сликање озренских пејзажа, а можете пробати и нешто сасвим ново попут летјења. Препоручујемо параглајдинг, лет тандем, планинарење, брдски бициклизам… упустите се у авантуру која ће вас оставити без даха!", навели су из ТОРС-а.

Овај планински предио нуди идеалан спој мира и адреналина, због чега постаје све популарнија дестинација за све генерације жељне нетакнуте природе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ТОРС

Озрен

Туристичка организација Републике Српске

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