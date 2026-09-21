Планина која одузима дах: Откријте зашто сви причају о овом бисеру

Аутор:АТВ редакција
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Озрен се налази у сјеверном дијелу Босне и Херцеговине у појасу нижих планина, смјештен у међурјечју ријека Босне према западу и Спрече према сјеверу.
Планина се даље протеже у правцу југоистока гдје на југу прати предивну ријеку Кривају и спаја се са шумовитом планином Коњух, док се њени обронци према истоку спуштају на језеро Модрац.
Клима је умјерено континентална са топлим љетима и хладним и оштрим зимама, што овај крај чини савршеним за посјету у свим годишњим добима.
"Овај предио карактеришу пространи пропланци, бујни пашњаци, термоминерални извори, чисти планински потоци и бројне рјечице који вијугају кроз борове и храстове шуме. На Озрену комбинујте ваше омиљене активности као на примјер: вожњу бицикла, шетњу кроз шуму, купање у језеру, фото-сафари или сликање озренских пејзажа, а можете пробати и нешто сасвим ново попут летјења. Препоручујемо параглајдинг, лет тандем, планинарење, брдски бициклизам… упустите се у авантуру која ће вас оставити без даха!", навели су из ТОРС-а.
Овај планински предио нуди идеалан спој мира и адреналина, због чега постаје све популарнија дестинација за све генерације жељне нетакнуте природе.
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