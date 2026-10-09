Logo

Бањалука: Ударио у уличну расвјету, стуб пао на књижару, уништена клима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.10.2026 09:48

Коментари:

0
Бањалука: Ударио у уличну расвјету, стуб пао на књижару, уништена клима
Фото: Срна

Несавјесни возач је на бањалучком Булевару цара Душана ударио у стуб уличне расвјете, који је пао на објекат књижаре и уништио један клима-уређај.

За сада није познато како и када је дошло до саобраћајне незгоде, нити да ли било страдалих или повријеђених, будући да на Булевару цара Душана увијек има пуно пјешака.

Ударио у расвјету
Ударио у расвјету
Srna

Књижара "Култура" на коју је пао стуб уличне расвјете налази се у приземљу стамбене зграде.

Радници електродистрибутивног предузећа санирају оштећење на уличној расвјети.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Саобраћајна несрећа

расвјета

Коментари (0)

Више из рубрике

Код Гацка пронађено 17 канистера, ухапшен младић из Билеће

Хроника

Код Гацка пронађено 17 канистера, ухапшен младић из Билеће

3 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Приликом превртања амбулантних кола повријеђено више особа

18 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Детаљи несреће на екскурзији у Челинцу: Ученици одстрањен бубрег, најављени кривични извјештаји

18 ч

0
Потврђена оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера

Хроника

Потврђена оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

45

Драма у Прагу: Запалио се аутобус који је превозио српске гимназијалце

10

44

У другом плану: Снежана Ружичић

10

43

Почела манифестација "Од знања ћуприја", присуствују Минић и Мацут

10

41

Истиче рок за достављање гласова из дијаспоре

10

40

Полиција затекла малољетника и двије особе како конзумирају дрогу са мобилног телефона

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима