Бањалука: Ударио у уличну расвјету, стуб пао на књижару, уништена клима

Аутор:АТВ редакција
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Несавјесни возач је на бањалучком Булевару цара Душана ударио у стуб уличне расвјете, који је пао на објекат књижаре и уништио један клима-уређај.
За сада није познато како и када је дошло до саобраћајне незгоде, нити да ли било страдалих или повријеђених, будући да на Булевару цара Душана увијек има пуно пјешака.
Књижара "Култура" на коју је пао стуб уличне расвјете налази се у приземљу стамбене зграде.
Радници електродистрибутивног предузећа санирају оштећење на уличној расвјети.
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