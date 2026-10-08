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Потврђена оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера

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08.10.2026 15:09

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Потврђена оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера
Фото: Screenshot / Avaz

Кантонални суд у Тузли потврдио је оптужницу против седам особа због пожара који се концем прошле године догодио у Дому пензионера у Тузли, потврђено је из Тужилаштва ТК.

Оптужница је подигнута против бившег директора Мирсада Бакаловића (50), Зинаиде Разић Халиловић (47), шефице једне службе у Дому и која је по налогу директора фактички обављала послове организације рада и распореда запосленика и чланице Управног одбора те Мустафе Азабагића (67) који је обављао послове референта противпожарне заштите и заштите на раду у Дому.

Такође, оптужница је подигнута и против три одговорне особе из фирме Инпроз Тузла у својству стручног тима приликом израде "процјене угрожености од пожара" за Дом пензионера Тузла из 2021. године и то Недима Џамбића (70), Мирсада Зуканчића (69) и Јасмина Софтића (37), те против Ибрахима Сарајлића (56), инспектора за заштиту од пожара у Кантоналној управи цивилне заштите ТК.

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"Оптужени се терете да су у периоду од априла 2021. до 4. новембра 2025. године, починили кривично д‌јело тешка кривична д‌јела против опште сигурности људи и имовине у вези са кривичним д‌јелом Изазивањем опште опасности", казали су из Кантоналног суда у Тузли.

Додали су да се Бакаловић терети још и за продужено кривично д‌јело злоупотреба положаја и овлаштења.

"Оптужени се терете на начин да су као службене и одговорне особе, непостављањем прописаних направа за заштиту од пожара и уопће не поступајући по прописима или техничким правилима о заштитним мјерама, изазвали опасност по животе људи, усљед чега је проузрокована смрт више особа", навели су из Кантоналног суда у Тузли.

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Тагови :

Потврђена оптужница

Дом пензионера Тузла

Тузла

Кантонални суд Тузла

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