Logo

Акција ”Хоризонт”: Сорајићима одређен притвор

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 15:05

Коментари:

0
Акција ”Хоризонт”: Сорајићима одређен притвор
Фото: АТВ

Окружни суд у Требињу одредио је једномјесечни притвор Срђану и Дејану Сорајићу из тог града, који су ухапшени у акцији ”Хоризонт” због неовлаштеног промета дрогом.

”Притвор је одређен због бојазни да ће боравком на слободи осумњичени

поновити кривично дјело”, саопштио је Окружни суд у Требињу.

Акција Хоризонт

Хроника

У акцији ”Хоризонт” одузето 5,4 килограма дроге, погледајте у чему су је паковали

Током спровођења акције полиција је пронашла и одузела 3,38 килограма марихуане, 1,97 килограма амфетамина и 79,3 грама кокаина, те више сјеменки марихуане. Одузето је и више мобилних телефона, СИМ картица, детектор сигнала фреквенције, пиштољ марке ”Црвена застава“, калибра 9мм, са оквиром и 6 метака, дигитална вага, свескa са евиденцијом о купцима дроге.

Привођење у Требињу

Хроника

Предложен притвор за Срђана и Дејана Сорајића

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција Хоризонт

трговина дрогом

Требиње

Дејан Сорајић

Срђан Сорајић

Коментари (0)

Више из рубрике

Ухапшене у акцији Инсајдер 2 Јовицу Грујића и А.Т. полиција спроводи у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци

Хроника

Травар и Грујић оптужени за промет марихуаном у акцији ”Инсајдер 2”

3 ч

0
Амир Кујовић, суђење, пресуда, саобраћајна незгода, Данијела и Дарио Хршум

Хроника

Осуђен у мају, а још није у затвору: Зашто Амир Кујовић није на издржавању казне?

4 ч

0
удес росуље градски аутобус и ауто

Хроника

Судар градског аутобуса и аута у Росуљама

6 ч

0
Камионџија из БиХ ударио у улаз у тунел

Хроника

Камионџија из БиХ ударио у улаз у тунел

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

17

Упао са пиштољем у банку и украо паре: Трага се за пљачкашем

18

07

Обрт: Требињац Рајко Бован није нестао у Београду, у притвору је

17

55

Током љетне туристичке сезоне у Црној Гори изречено 7.92 милиона евра казни

17

43

Отворили кумину коверту пред свима: Оно што је млада урадила оставило све без даха

17

42

Поново пронађена бомба испред дописништва РТВ Херцег-Босне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима