Акција ”Хоризонт”: Сорајићима одређен притвор

Аутор:АТВ редакција
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Окружни суд у Требињу одредио је једномјесечни притвор Срђану и Дејану Сорајићу из тог града, који су ухапшени у акцији ”Хоризонт” због неовлаштеног промета дрогом.
”Притвор је одређен због бојазни да ће боравком на слободи осумњичени
поновити кривично дјело”, саопштио је Окружни суд у Требињу.
Хроника
У акцији ”Хоризонт” одузето 5,4 килограма дроге, погледајте у чему су је паковали
Током спровођења акције полиција је пронашла и одузела 3,38 килограма марихуане, 1,97 килограма амфетамина и 79,3 грама кокаина, те више сјеменки марихуане. Одузето је и више мобилних телефона, СИМ картица, детектор сигнала фреквенције, пиштољ марке ”Црвена застава“, калибра 9мм, са оквиром и 6 метака, дигитална вага, свескa са евиденцијом о купцима дроге.
Хроника
Предложен притвор за Срђана и Дејана Сорајића
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