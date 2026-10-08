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Травар и Грујић оптужени за промет марихуаном у акцији ”Инсајдер 2”

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08.10.2026 14:54

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Ухапшене у акцији Инсајдер 2 Јовицу Грујића и А.Т. полиција спроводи у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци
Фото: ATV

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Александра Травара (35) и Јовице Грујића (34) из тог града због неовлаштеног промета марихуаном.

Обојица су ухапшени у полицијској акцији ”Инсајдер 2” која је 15. априла спроведена у Бањалуци. Према оптужници Травар је продавао, куповао и држао ради продаје марихуану.

”Оптужени је држао 935 грама марихуане, која је у стреч фолији била упакована у пластичном бијелом бурету које је 15. априла пронађеном приликом претреса терена у близини куће коју је користио. У кухињи је држао око шест грама марихуане, а 26. марта је продао 50 грама за износ од 350 КМ”, наводи се у оптужници.

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Грујићу се на терет ставља да је испод волана аутомобила ”шевролет авео” држао 10 грама марихуане коју је полиција приликом претреса пронашла и одузела.

Иначе, Грујић је добро познат истражним органима. Прошле године је осуђен на четири године затвора због неовлаштеног промета дроге. Радило се о акцији ”Инсајдер” у којој је откривено и одузето 27 килограма марихуане.

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Осуђен је и 2017. године на двије и по године затвора као члан криминалне групе која је извршила више крађа и разбојништава у Бијељини и Бањалуци.

Под истрагом је и за помагање у убиству Дејана Костића Деле испред ресторана ”Стара Ада” у Бањалуци.

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Тагови :

Јовица Грујић

Акција "Инсајдер"

трговина дрогом

Оптужница

ОЈТ Бањалука

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