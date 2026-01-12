Бањалучки суд изрекао 150 година затвора за диловање дроге!

Извор:
12.01.2026
Окружни суд у Бањалуци прошле године изрекао је више од 150 година затвора оптуженима за трговину наркотицима и омогућавање уживања дроге!
Од тога је више од 100 година затвора изречено дилерима који су хапшени у планским акцијама које су спроводили ПУ Бањалука и Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.
Ту се издваја акција ”Ескадрон” у којој је 18 оптужених осуђено на укупно 74 године затвора. Радило се о акцији која је спроведена у мају 2024. године и у којој је укупно заплијењено око два килограма кокаина и марихуане. У оквиру овог предмета подигнуте су двије оптужнице против 22 особе.
У првом предмету осуђени су Борислав Ђукановић звани Гру на пет година, Миладин Лугић на четири године и Стефан Свјетлановић на три године затвора, док је против четири особе поступак и даље у току.
Другом оптужницом обухваћено је 15 особа које су неправоснажно осуђене на 62 године затвора. Највеће казне од по шест и по година затвора изречене су Владимиру Малићу и Драгославу Јунгићу. На пет и по година осуђен је Александар Ћутковић, док су остали осуђени на казне у распону од једне до четири и по године затвора.
У акцији ”Амиго”, која је спроведена у марту 2025. године у Бањалуци, полиција је заплијенила килограм кокаина. Ухапшени су Огњен Бранковић звани Жорж и Горан Новалија који су након споразумног признања кривице правоснажно осуђени на казне од по пет година и два мјесеца затвора.
На основу споразума о признању кривице Јовица Грујић осуђен је на четири године, а Станивој Жутић на три године затвора након што су у јулу прошле године ухапшени у оквиру акције ”Инсајдер” у којој је откривено и одузето 27 килограма марихуане. Дио дроге пронађен је у аутомобилу ”мерцедес” који је управљао Грујић, док је остатак откривен у претресу Жутићеве куће на подручју Челинца.
Саша Кресојевић осуђен је на три године затвора због држања килограма кокаина који је у оквиру акције ”Омерта” у августу 2023. године пронађен у штеку ”аудија А4” којим је управљао. Истом акцијом су обухваћени Александар Милетић и Немања Керезовић који су ослобођени оптужбе, док је Анђело Милетић недоступан истражним органима.
Владимир Сумоња осуђен је на пет година и три мјесеца затвора, а Лука Панић на три године јер су због продаје држали кокаин, који су превозили у ”аудију А3”. Када је полиција покушала да их заустави, они су се дали у бјекство да би током потјере Сумоња ”аудијем” ударио у службено возило, па је осуђен и за спречавање службеног лица у вршењу службене дужности, док је Панић за то дјело ослобођен оптужбе.
Саша Липовац из Градишке неправоснажно је осуђен на шест година затвора због диловање дроге у оквиру предмета ”Галерија”, док су Огњен Шобота, Данијел Тодоровић и Александар Грандић ослобођени оптужбе. Радило се о акцији коју је ПУ Градишка спровела у октобру 2023. године. На основу споразумних признања кривице три особе су раније правоснажно осуђене на седам година затвора.
Због диловања дроге неправоснажно су осуђени супружници из Бањалуке Брацо и Анђелија Цота на четири и по, односно три године затвора. У пресуди се наводи да су они од 2017. до маја 2021. године набаваљали и продавали кокаин конзументима у Бањалуци и Челинцу.
Прошле године поновљен је поступак против Милорада Вуковића званог Луис и петорице оптужених из акције ”Кодекс”, која је спроведена у децембру 2021. године. Након поновљеног поступка осуђени су на укупно 18 година и 10 мјесеци затвора, али пресуда није правоснажна и уложене су жалбе Врховном суду Републике Српске.
Према доступним подацима током прошле године Окружни суд у Бањалуци је по оптужницама за трговину дрогом и омогућавање уживања дроге изрекао осам ослобађајућих пресуда.
