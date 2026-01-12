Logo
Бањалучки суд изрекао 150 година затвора за диловање дроге!

АТВ

12.01.2026

13:11

Бањалучки суд изрекао 150 година затвора за диловање дроге!

Окружни суд у Бањалуци прошле године изрекао је више од 150 година затвора оптуженима за трговину наркотицима и омогућавање уживања дроге!

Од тога је више од 100 година затвора изречено дилерима који су хапшени у планским акцијама које су спроводили ПУ Бањалука и Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.

У предмету ”Ескадрон” 74 године затвора

Ту се издваја акција ”Ескадрон” у којој је 18 оптужених осуђено на укупно 74 године затвора. Радило се о акцији која је спроведена у мају 2024. године и у којој је укупно заплијењено око два килограма кокаина и марихуане. У оквиру овог предмета подигнуте су двије оптужнице против 22 особе.

eskadron sprovodjenje11

Хроника

За диловање дроге 60 година затвора: Изречена пресуда у предмету ”Ескадрон”

У првом предмету осуђени су Борислав Ђукановић звани Гру на пет година, Миладин Лугић на четири године и Стефан Свјетлановић на три године затвора, док је против четири особе поступак и даље у току.

Другом оптужницом обухваћено је 15 особа које су неправоснажно осуђене на 62 године затвора. Највеће казне од по шест и по година затвора изречене су Владимиру Малићу и Драгославу Јунгићу. На пет и по година осуђен је Александар Ћутковић, док су остали осуђени на казне у распону од једне до четири и по године затвора.

”Амиго” и ”Инсајдер” правоснажно 17 година

У акцији ”Амиго”, која је спроведена у марту 2025. године у Бањалуци, полиција је заплијенила килограм кокаина. Ухапшени су Огњен Бранковић звани Жорж и Горан Новалија који су након споразумног признања кривице правоснажно осуђени на казне од по пет година и два мјесеца затвора.

На основу споразума о признању кривице Јовица Грујић осуђен је на четири године, а Станивој Жутић на три године затвора након што су у јулу прошле године ухапшени у оквиру акције ”Инсајдер” у којој је откривено и одузето 27 килограма марихуане. Дио дроге пронађен је у аутомобилу ”мерцедес” који је управљао Грујић, док је остатак откривен у претресу Жутићеве куће на подручју Челинца.

”Омерта” без доказа, један осуђен двојица ослобођена

Саша Кресојевић осуђен је на три године затвора због држања килограма кокаина који је у оквиру акције ”Омерта” у августу 2023. године пронађен у штеку ”аудија А4” којим је управљао. Истом акцијом су обухваћени Александар Милетић и Немања Керезовић који су ослобођени оптужбе, док је Анђело Милетић недоступан истражним органима.

akcija omerta (1)

Хроника

Кресојевић осуђен на три године затвора, Милетић и Керезовић ослобођени

Владимир Сумоња осуђен је на пет година и три мјесеца затвора, а Лука Панић на три године јер су због продаје држали кокаин, који су превозили у ”аудију А3”. Када је полиција покушала да их заустави, они су се дали у бјекство да би током потјере Сумоња ”аудијем” ударио у службено возило, па је осуђен и за спречавање службеног лица у вршењу службене дужности, док је Панић за то дјело ослобођен оптужбе.

Саша Липовац из Градишке неправоснажно је осуђен на шест година затвора због диловање дроге у оквиру предмета ”Галерија”, док су Огњен Шобота, Данијел Тодоровић и Александар Грандић ослобођени оптужбе. Радило се о акцији коју је ПУ Градишка спровела у октобру 2023. године. На основу споразумних признања кривице три особе су раније правоснажно осуђене на седам година затвора.

Супружници диловали кокаин

Због диловања дроге неправоснажно су осуђени супружници из Бањалуке Брацо и Анђелија Цота на четири и по, односно три године затвора. У пресуди се наводи да су они од 2017. до маја 2021. године набаваљали и продавали кокаин конзументима у Бањалуци и Челинцу.

Прошле године поновљен је поступак против Милорада Вуковића званог Луис и петорице оптужених из акције ”Кодекс”, која је спроведена у децембру 2021. године. Након поновљеног поступка осуђени су на укупно 18 година и 10 мјесеци затвора, али пресуда није правоснажна и уложене су жалбе Врховном суду Републике Српске.

Default Image

Хроника

Оптуженима у ”Кодексу” 18 година затвора, Луис и Брковић на слободи!

Према доступним подацима током прошле године Окружни суд у Бањалуци је по оптужницама за трговину дрогом и омогућавање уживања дроге изрекао осам ослобађајућих пресуда.

Тагови:

трговина дрогом

Окружни суд Бањалука

dileri

Акција ”Ескадрон”

Акција ”Амиго”

Акција "Инсајдер"

Акција Омерта

Akcija "Kodeks"

