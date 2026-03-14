Познат узрок несреће у којој је живот изгубио држављанин БиХ

14.03.2026

21:57

Фото: kay de vries/Pexels

У тешкој саобраћајној несрећи која се јуче, 13. марта, десила на италијанском државном путу Понтина, живот су изгубили возач камиона Антонио Еспосито и Р.М. (50), држављанин Босне и Херцеговине. Теже је повријеђен и сувозач страдалог Р.М.

Како су данас пренијели италијански медији узрок несреће су највјероватније здравствени проблеми Антониа Еспосита, усљед којих је он изгубио контролу над возилом. У том моменту он је пробио заштитну ограду и прешао у супротну траку, гд‌је директно удара у мерцедес вито и још два аутомобила, која су се кретала из супротног правца.

За воланом минивана био је држављанин Босне и Херцеговине, Р.М., а његов 40-годишњи сувозач је тешко повријеђен и у критичном стању пребачен у болницу.

Према реконструкцији догађаја, возач камиона се кретао ка Риму док се држављанин БиХ кретао у правцу мјеста Латина. Удар је био директан и силовит да ниједном од возача није било спаса. Након овог првог удара, дошло је и до ланчаног судара у којем су оштећена још два аутомобила, преносе Независне новине.

Тони Цетински

Сцена

Након скандала: Запјевао песму Тонија Цетинског усред Београда

На мјесту несреће интервенисали су и ватрогасци из станице Виале Еуропа, радници Анаса који су обезбиједили подручје, као и припадници саобраћајне полиције из Априлије, који су обавили увиђај.

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Америка је поразила Иран

1 ч

0
Нетанјаху затражио разговор са Зеленским

Свијет

Нетанјаху затражио разговор са Зеленским

2 ч

0
"Харец": У наредним данма директни преговори Израела и Либана

Свијет

"Харец": У наредним данма директни преговори Израела и Либана

4 ч

0
Јак земљотрес погодио популарно туристичко мјесто

Свијет

Јак земљотрес погодио популарно туристичко мјесто

4 ч

0

