Познат узрок несреће у којој је живот изгубио држављанин БиХ

14.03.2026
У тешкој саобраћајној несрећи која се јуче, 13. марта, десила на италијанском државном путу Понтина, живот су изгубили возач камиона Антонио Еспосито и Р.М. (50), држављанин Босне и Херцеговине. Теже је повријеђен и сувозач страдалог Р.М.
Како су данас пренијели италијански медији узрок несреће су највјероватније здравствени проблеми Антониа Еспосита, усљед којих је он изгубио контролу над возилом. У том моменту он је пробио заштитну ограду и прешао у супротну траку, гдје директно удара у мерцедес вито и још два аутомобила, која су се кретала из супротног правца.
За воланом минивана био је држављанин Босне и Херцеговине, Р.М., а његов 40-годишњи сувозач је тешко повријеђен и у критичном стању пребачен у болницу.
Према реконструкцији догађаја, возач камиона се кретао ка Риму док се држављанин БиХ кретао у правцу мјеста Латина. Удар је био директан и силовит да ниједном од возача није било спаса. Након овог првог удара, дошло је и до ланчаног судара у којем су оштећена још два аутомобила, преносе Независне новине.
На мјесту несреће интервенисали су и ватрогасци из станице Виале Еуропа, радници Анаса који су обезбиједили подручје, као и припадници саобраћајне полиције из Априлије, који су обавили увиђај.
