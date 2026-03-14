Logo
Large banner

Трамп: Америка је поразила Иран

Аутор:

АТВ

14.03.2026

20:59

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Jon Cherry

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је данас да су САД "десетковале и потпуно поразиле Иран" и најавио координацију са државама кроз Ормуски мореуз како би се осигурала брза и сигурна испорука нафте.

Трамп је у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social навео да су Сједињене Државе победиле Иран "војно, економски и на сваки други начин".

Амерички предсједник је истакао да земље које примају нафту кроз Ормуз морају да воде рачуна о сигурности пролаза, док ће САД пружити значајну помоћ и координацију.

Драшко задржан на граници

Бања Лука

Станивуковић поново задржан на хрватској граници

"Све би ово требало да буде тимски напор, и сада ће бити. То ће помјерити свијет ка хармонији, безбједности и вјечном миру", закључио је Трамп.

Сједињене Америчке Државе и Израел напали су у суботу, 28. фебруара, ујутру Иран у, како је саопштено, "превентивним нападима", до којих је дошло након неуспјеха током више рунди преговора о иранском нуклеарном програму.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Иран вијести

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner