Јак земљотрес погодио популарно туристичко мјесто

Аутор:

АТВ

14.03.2026

18:12

Коментари:

0
Фото: GEORGE DESIPRIS/Pexels

Грчко острво Крит данас је погодио земљотрес јачине 4,7 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 10 километара и удаљен 177 километара од Ираклиона.

За сада нема извјештаја о повређенима или евентуалној материјалној штети.

Није издато упозорење на опасност од цунамија.

Тагови :

Земљотрес

Грчка

Krit

