Јак земљотрес погодио популарно туристичко мјесто

14.03.2026
18:12
Грчко острво Крит данас је погодио земљотрес јачине 4,7 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 10 километара и удаљен 177 километара од Ираклиона.
Иран запријетио Америци: Циљаћемо компаније
За сада нема извјештаја о повређенима или евентуалној материјалној штети.
Није издато упозорење на опасност од цунамија.
