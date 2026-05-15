Logo
Large banner

Врели дани у Алабами: Пријатељство које мијења живот

Извор:

АТВ

15.05.2026 20:00
Врели дани у Алабами: Пријатељство које мијења живот
Фото: АТВ

'Врели дани у Алабами' је драмедија из 1991. године у режији Џона Авнета.

Радња прати Евелин, домаћицу незадовољну својим животом и осјећајем да је нико не схвата озбиљно. За вријеме посјете својим рођацима у дому за старе упознаје Нини Тредгуд, комуникативну госпођу која почиње да јој прича причу о Иџи Тредгуд, дјевојци која је живјела двадесетих година у Алабами.

Иџи је била локална мушкарача – псовала је, пушила, пила, коцкала се и никада није ишла у цркву. Кроз Иџин инспиративни живот, Евелин учи како да буде сигурнија у себе и гради дугорочно пријатељство с Нини.

'Врели дани у Алабами' субота у 21 час и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

најбољи филмови

Large banner

Више из рубрике

Битно: Шта ће бити са одлукама Кристијана Шмита након његовог одласка?

Емисије

Битно: Шта ће бити са одлукама Кристијана Шмита након његовог одласка?

1 д

0
pr id parla

Емисије

'ПарлАТВмент': Одлазак Кристијана Шмита

2 д

0
Битно: Ко тренира дјецу?

Емисије

Битно: Ко тренира дјецу?

2 д

0
Битно: Вртић или листа чекања - шта (не) доноси улагање?

Емисије

Битно: Вртић или листа чекања - шта (не) доноси улагање?

3 д

0

  • Најновије

21

35

Ухапшена још једна особа у склопу убиства Нешовића

21

28

Руслана се обратила Јоксимовићу на српском: Жељко, душо, брате, недостајеш ми

21

09

12 година од добојске катастрофе: 11 ружа за 11 страдалих

20

47

Испробајте рецепт за колач од јагода и меканог бисквита: Умутите састојке и испеците

20

41

Лавров: Неприхватљиво да Г7 одређује глобалну финансијску политику

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner