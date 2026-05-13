13.05.2026 16:08
Битно: Ко тренира дјецу?

Битно вечерас у 21 час и 9 минута о томе ко тренире дјецу, како се постаје тренер и које су вјештине неопходне за рад са најмлађима.

За ‘Битно’ говоре: Жарко Милаковић, координатор омладинских селекција KK 'Борац', Жељко Секулић, професор на Факултету физичког васпитања и спорта и Доситеј Перић, селектор јуниорске рукометне репрезентације БиХ.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Иван Драгичевић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

