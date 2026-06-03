Ћапин: Рад са дјецом и омладином здрава база за развој спорта

Аутор:АТВ
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Помоћник министра за спорт Републике Српске Данијела Ћапин рекла је данас у Бањалуци да је рад са дјецом и омладином приоритет и исправан пут за стварање јаког сениорског тима, односно здраве базе за развој спорта.
Ћапинова је на пријему за руководство и играче Одбојкашког клуба "Инова" које су кадетске и јуниорске првакиње Републике Српске и БиХ у Министарству породице, омладине и спорта истакла да је примарни циљ окупљати дјецу око спорта.
"Рад са дјецом и омладином морамо бити приоритет. Улагањем у омладински спорт и инфраструктуру мотивисаћемо дјецу да се активније укључе у неке спортове", рекла је Ћапинова.
Наводећи да се тренутно ради на правилницима о едукацији тренера, она каже да у клубовима има много тренера који нису адекватно квалификовани, поготово не за рад са дјецом.
"Кроз стратегију развоја спорта Републике Српске на период од осам година, која је тренутно у изради, базираћемо се на школски спорт и увођење новина како би обухватили што више дјеце да се активно укључе у спорт", рекла је Ћапинова.
Она је истакла да ће Министарство пружати што већу подршку клубовима који правилно раде са дјецом и омладином и који доносе резултате.
"Одбојка је тимски спорт и сви врло добро знамо колико је требало заједништва и спортског духа и тимске игре да њихови тренери развију како би они дошли до ових успјеха. `Инова` је у посљедњих неколико година најуспјешнији одбојкашки клуб на територији Републике Српске када су млађе узрасне категорије у питању, што је доказ да у овом клубу изузетно раде са дјецом на шта смо веома поносни", рекла је Ћапинова.
Она је истакла да су њихови пехари и медаље тек почетак, те да вјерују да ће ову дјецу гледати и на неким већим такмичењима.
"Изузетно смо поносни што представљају и свој клуб и своје родитеље и нашу Републику Српску као најбољи амбасадори спорта", нагласила је Ћапинова.
Капитен Одбојкашког клуба "Инова" Марија Зорић каже да јој је одбојка први и једини избор, те да се њоме успјешно бави већ девет година и да ће тим путем и наставити.
"Поносна сам на цијелу екипу, мислим да је ово додатна мотивација за наредна такмичења", рекла је Зорићева.
Хелена Пентек одбојком се бави 10 година, истичући да је овај спор одувијек занимао и да је одлучила да се њиме настави бавити.
"У овом клубу се видим још доста година, а касније се надам некој репрезентацији можда и у успјешнијем клубу", каже Пентекова.
Предсједник Одбојкашког клуба "Инова" Дарио Савовић захвалио је за пријем и подршку ресорног министарства, те истакао да тренерима много значи што је препознат рад овог клуба, нарочито млађе категорије.
"Знамо да су дјеца темељ развоја будућег спорта Републике Српске. Трудимо се из године у годину да у Клуб увијек донесемо пехар. Имамо континуитет и систем и могу да се похвалим да смо један од ријетких клубова у БиХ који сваке године у некој категорији донесе по један пехар млађе категорије", рекао је Савовић.
Он је додао да је част данас бити у Министарству, изразивши наду да подршка неће изостати ни у будућности, јер је рад са дјецом база спорта у Републици Српској у будућности.
Према његовим ријечима, велико је интересовање дјеце у Републици Српској за одбојку, а клуб "Инова" постоји 22 године.
Он је истакао да је женски спорт генерално у експанзији, док је женска одбојка на свјетском нивоу, преноси Срна.
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