Бањалучки разбојник спроведен у КПЗ

Аутор:Огњен Матавуљ
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Основни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Милошу Јајићу (36) из Бањалуке, осумњиченом за два разбојништва, покушај разбојништва и изнуде.
”Притвор је одређен због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке и због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.
По овом рјешењу притвор може трајати до 30. јуна”, наводе у Основном суду у Бањалуци.
Јајић је ухапшен након што је 31. маја за 40 минута ”упао” у више кафића, пекару и кладионицу гдје је уз пријетње од радника тражио новац. Током пљачки није био маскиран, ни наоружан иако је пријетио употребом оружја.
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