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Бањалучки разбојник спроведен у КПЗ

Аутор:

Огњен Матавуљ
03.06.2026 12:27

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Бањалучки разбојник спроведен у КПЗ
Фото: ATV

Основни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Милошу Јајићу (36) из Бањалуке, осумњиченом за два разбојништва, покушај разбојништва и изнуде.

Притвор је одређен због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке и због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.

По овом рјешењу притвор може трајати до 30. јуна”, наводе у Основном суду у Бањалуци.

Јајић је ухапшен након што је 31. маја за 40 минута ”упао” у више кафића, пекару и кладионицу гдје је уз пријетње од радника тражио новац. Током пљачки није био маскиран, ни наоружан иако је пријетио употребом оружја.

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Тагови :

Милош Јајић

Бањалука

ПУ Бањалука

Пљачка

КПЗ Бањалука

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