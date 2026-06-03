Бањалучки разбојник спроведен у КПЗ

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Основни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Милошу Јајићу (36) из Бањалуке, осумњиченом за два разбојништва, покушај разбојништва и изнуде.

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