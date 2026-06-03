Аутомобил на ауто-путу "9. јануар" ударио у банкину

Коментари:0
На ауто-путу "9. јануар" догодила се саобраћајна незгода када је возило ударило у заштитну банкину. Причињена је већа штета, а полицијски увиђај је у току.
За сада још увијек није познат разлог зашто је аутомобил ударио у банкину, новоди портал Провјерено.
На возилу је причињена већа материјална штета, а оштећена је и банкина.
Полиција је на терену и обавља увиђај након којег ће се знати више информација.
С обзиром на кишу и мокар коловоз, на возаче се апелује да брзину прилагоде условима на путу и возе опрезно.
Најновије
14
31
14
25
14
19
14
14
14
00
Тренутно на програму