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Аутомобил на ауто-путу "9. јануар" ударио у банкину

03.06.2026 11:53

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Аутомобил на ауто-путу "9. јануар" ударио у банкину
Фото: FOTO/Provjereno.info

На ауто-путу "9. јануар" догодила се саобраћајна незгода када је возило ударило у заштитну банкину. Причињена је већа штета, а полицијски увиђај је у току.

За сада још увијек није познат разлог зашто је аутомобил ударио у банкину, новоди портал Провјерено.

На возилу је причињена већа материјална штета, а оштећена је и банкина.

Полиција је на терену и обавља увиђај након којег ће се знати више информација.

С обзиром на кишу и мокар коловоз, на возаче се апелује да брзину прилагоде условима на путу и возе опрезно.

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Тагови :

sudar

Аутомобил

ударио у банкину

Полиција

ауто-пут 9. јануар

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