За непуних 40 минута опљачкао четири објекта: Бањалучанин предат ОЈТ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бањалучанин М.Ј. ухапшен због сумње да је, за непуних 40 минута опљачкао четири различита објекта у овом граду, предат је у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Како АТВ сазнаје, лице М.Ј.(36) није било маскирано, нити наоружано. Ријеч је о лицу које није било познато од раније полицији.
Хроника
Ухапшен Бањалучанин: За непуних 40 минута опљачкао четири објекта, полиција га ухватила на дјелу!
Подсјећамо, Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су јуче слободе лице М.Ј. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило четири кривична дјела „Разбојништво".
Како су навели, све се одиграло у периоду од 10:20 до 10:55 часова, када је полицији у кратком року стигло неколико узастопних пријава радника из различитих објеката.
"Полицијска управа Бањалука је јуче у периоду од 10,20 до 10,55 часова запримила неколико пријава радника угоститељских објеката, пекаре и спортске кладионице да им је непознати мушкарац пријетио по живот и тијело, а потом отуђио новац и удаљио се у непознатом правцу", наводе из полиције.
Ефикасном реакцијом на терену, полицијски службеници су убрзо идентификовали осумњиченог. М.Ј. је лоциран и ухапшен у једном угоститељском објекту, гдје је затечен у тренутку извршења кривичног дјела, чиме је прекинут његов пљачкашки поход.
"Поступајући по наведеној пријави полицијски службеници су утврдили да се ради о лицу М.Ј. које је затечено и лишено слободе у угоститељском објекту приликом извршења кривичног дјела", наводе из ПУ Бањалука.
Након комплетирања и документовања предмета, осумњичени Бањалучанин ће данас, уз извјештај о почињеним кривичним дјелима, бити предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука на даље поступање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
50 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
11
15
11
11
11
04
11
01
10
49
Тренутно на програму