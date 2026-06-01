Logo
Large banner

За непуних 40 минута опљачкао четири објекта: Бањалучанин предат ОЈТ

Аутор:

АТВ
01.06.2026 10:45

Коментари:

0
За непуних 40 минута опљачкао четири објекта: Бањалучанин предат ОЈТ
Фото: ATV

Бањалучанин М.Ј. ухапшен због сумње да је, за непуних 40 минута опљачкао четири различита објекта у овом граду, предат је у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Како АТВ сазнаје, лице М.Ј.(36) није било маскирано, нити наоружано. Ријеч је о лицу које није било познато од раније полицији.

Полиција Републике Српске

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: За непуних 40 минута опљачкао четири објекта, полиција га ухватила на дјелу!

Подсјећамо, Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су јуче слободе лице М.Ј. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило четири кривична дјела „Разбојништво".

Како су навели, све се одиграло у периоду од 10:20 до 10:55 часова, када је полицији у кратком року стигло неколико узастопних пријава радника из различитих објеката.

"Полицијска управа Бањалука је јуче у периоду од 10,20 до 10,55 часова запримила неколико пријава радника угоститељских објеката, пекаре и спортске кладионице да им је непознати мушкарац пријетио по живот и тијело, а потом отуђио новац и удаљио се у непознатом правцу", наводе из полиције.

Ефикасном реакцијом на терену, полицијски службеници су убрзо идентификовали осумњиченог. М.Ј. је лоциран и ухапшен у једном угоститељском објекту, гдје је затечен у тренутку извршења кривичног дјела, чиме је прекинут његов пљачкашки поход.

"Поступајући по наведеној пријави полицијски службеници су утврдили да се ради о лицу М.Ј. које је затечено и лишено слободе у угоститељском објекту приликом извршења кривичног дјела", наводе из ПУ Бањалука.

Након комплетирања и документовања предмета, осумњичени Бањалучанин ће данас, уз извјештај о почињеним кривичним дјелима, бити предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука на даље поступање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пљачка

Бањалука

ПУ Бањалука

хапшење

ОЈТ Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тешко повријеђен возач у Броду, у Добоју малољетник

Хроника

Тешко повријеђен возач у Броду, у Добоју малољетник

50 мин

0
Министарство наложило Станивуковићу да поништи одлуку о паркинзима

Бања Лука

Министарство наложило Станивуковићу да поништи одлуку о паркинзима

56 мин

0
Познат датум пријемног испита у Бањалуци

Република Српска

Познат датум пријемног испита у Бањалуци

1 ч

0
Благајница проневјерила 9.000 КМ пазара

Хроника

Благајница проневјерила 9.000 КМ пазара

1 ч

0

Више из рубрике

Тешко повријеђен возач у Броду, у Добоју малољетник

Хроника

Тешко повријеђен возач у Броду, у Добоју малољетник

50 мин

0
Благајница проневјерила 9.000 КМ пазара

Хроника

Благајница проневјерила 9.000 КМ пазара

1 ч

0
АТВ сазнаје: Осумњичени за четири пљачке у 40 минута данас пред тужиоцем

Хроника

АТВ сазнаје: Осумњичени за четири пљачке у 40 минута данас пред тужиоцем

2 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: За непуних 40 минута опљачкао четири објекта, полиција га ухватила на дјелу!

3 ч

0

  • Најновије

11

15

Инспекција открила бактерије у сладоледу: Више од 33 одсто узорака неисправно

11

11

Иран се огласио након напада на Кувајт: Законита самоодбрана

11

04

Ухапшено 8 возача због вожње под дејством алкохола

11

01

Због овога вам стижу већи рачуни за струју: Мајстор објаснио који уређаји највише троше

10

49

"Улице и тргове у Српској назвати по српским генералима и борцима"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner