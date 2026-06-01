Иран се огласио након напада на Кувајт: Законита самоодбрана

Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багаеи навео је да државе имају правну обавезу да не допуштају коришћење своје територије или имовине за инвазију на друге земље.
У објави на мрежи Икс, Багаеи је поручио да Иран може узвратити ударима на регионалне „базе и средства“ која су коришћена за нападе на ту земљу.
„Ирански напади на базе и имовину који се користе за покретање незаконитих напада против Ирана законито су остваривање права на самоодбрану. Државе имају утврђену законску обавезу да не дозволе да се њихова територија или имовина користе за инвазију на друге земље“, написао је Багаеи.
The #EU’s statement blaming Iran for exercising its right to self-defense against U.S. aggression launched from bases in neighboring countries is a masterclass in selective moral outrage; it is hypocritical and reckless. — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 1, 2026
The EU (@eu_eeas) must remain faithful to the rule of law…
Багаеи је уједно оптужио Европску унију за „селективно морално згражавање“ због њеног одговора на дешавања.
Навео је да је саопштење ЕУ, у којем се Иран осуђује због остваривања права на самоодбрану од америчке агресије покренуте из база у сусједним земљама, лицемјерно и непромишљено.
С друге стране, дипломатска служба Европске уније раније је критиковала пријављене иранске нападе на Кувајт, уз оцјену да они крше суверенитет те земље и да „представљају озбиљну пријетњу регионалној безбједности и стабилности“.
Исламска револуционарна гарда Ирана (ИРГЦ) потврдила је данас да је лансирала балистичке ракете и низ дронова према Кувајту, циљајући америчке војне капацитете у тој земљи.
Иран тврди да је напад изведен као „директно упозорење“ и освета за америчке ударе покренуте са кувајтског тла.
Генералштаб кувајтске војске хитно се огласио саопштењем да се њихова противваздухопловна одбрана суочила са масовним непријатељским ракетним ударима, преноси Кликс.
