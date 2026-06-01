Трагедија у Индонезији: Експлодирала бомба из Другог свјетског рата, погинуло најмање пет особа

Аутор:АТВ
Коментари:0
У стравичној несрећи која се догодила у индонежанском селу у источној регији Папуа погинуло је најмање пет особа, док је 20 повријеђено. Полиција сумња да је узрок несреће активирање експлозивне направе заостале из Другог свјетског рата.
Снажна експлозија одјекнула је испод једне куће изграђене на стубовима, након чега је услиједио стравичан призор.
Према снимцима које је емитовао локални медиј Компас ТВ, громогласан прасак престрашио је становништво, а услиједила је велика ватрена кугла и густ стуб црног дима.
Ledakan hebat terjadi di Kampung Yenures, Biak, Papua, Sabtu (30/5). Diduga berasal dari rudal aktif peninggalan PD II yang sedang dipotong warga. — Info Terkini 2 (@infoterkini2_) May 31, 2026
Sedikitnya 10 orang dilaporkan MD, sejumlah rumah rusak.
Selengkapnya Telegram: https://t.co/Yp0aTQXcFG
Malam Minggu Pacho Zara pic.twitter.com/kzO2J0tiqe
У силовитој детонацији потпуно је уништено девет кућа.
Портпарол полиције у Папуи Чахјо Сукарнито потврдио је сумње истражилаца о поријеклу експлозивне направе.
„Сумња се да је извор експлозије била бомба или минобацачка граната заостала из Другог свјетског рата“, изјавио је Сукарнито.
🇮🇩 A WWII-era bomb buried beneath a home exploded in Indonesia's Papua Province yesterday, killing at least 5 people, injuring 5 more, and leveling 6 houses.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 1, 2026
The bomb had been sitting in the ground for over 80 years!!pic.twitter.com/o42V75VmlE
Ситуација на терену и даље је тешка. Док се најмање 19 особа налази на болничком лијечењу због лакших повреда, три особе се званично воде као нестале. Спасилачке службе и полиција настављају претрагу рушевина.
Ово подручје Индонезије има тешку историјску позадину када је ријеч о неексплодираним убојитим средствима. Током Другог свјетског рата, Индонезија је била једно од главних ратишта.
На овом простору вођене су жестоке борбе након што су јапанске снаге окупирале територију, а савезничке снаге потом покренуле велику офанзиву како би повратиле контролу над овом стратешки важном регијом, преноси Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Економија
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
11
35
11
33
11
15
11
11
11
04
Тренутно на програму