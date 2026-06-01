Logo
Large banner

Трагедија у Индонезији: Експлодирала бомба из Другог свјетског рата, погинуло најмање пет особа

Аутор:

АТВ
01.06.2026 09:01

Коментари:

0
Трагедија у Индонезији: Експлодирала бомба из Другог свјетског рата, погинуло најмање пет особа
Фото: X / Info Terkini

У стравичној несрећи која се догодила у индонежанском селу у источној регији Папуа погинуло је најмање пет особа, док је 20 повријеђено. Полиција сумња да је узрок несреће активирање експлозивне направе заостале из Другог свјетског рата.

Снажна експлозија одјекнула је испод једне куће изграђене на стубовима, након чега је услиједио стравичан призор.

Према снимцима које је емитовао локални медиј Компас ТВ, громогласан прасак престрашио је становништво, а услиједила је велика ватрена кугла и густ стуб црног дима.

У силовитој детонацији потпуно је уништено девет кућа.

Портпарол полиције у Папуи Чахјо Сукарнито потврдио је сумње истражилаца о поријеклу експлозивне направе.

„Сумња се да је извор експлозије била бомба или минобацачка граната заостала из Другог свјетског рата“, изјавио је Сукарнито.

Ситуација на терену и даље је тешка. Док се најмање 19 особа налази на болничком лијечењу због лакших повреда, три особе се званично воде као нестале. Спасилачке службе и полиција настављају претрагу рушевина.

Ово подручје Индонезије има тешку историјску позадину када је ријеч о неексплодираним убојитим средствима. Током Другог свјетског рата, Индонезија је била једно од главних ратишта.

На овом простору вођене су жестоке борбе након што су јапанске снаге окупирале територију, а савезничке снаге потом покренуле велику офанзиву како би повратиле контролу над овом стратешки важном регијом, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Индонезија

Други свјетски рат

Бомба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најновија, ударна вијест

Србија

Упуцан мушкарац (41), инспектори провјеравају његове сумњиве тврдње: Драма у Београду!

2 ч

0
Авион

Економија

Удар за тржиште: Русија забранила извоз авионског горива!

2 ч

0
Експлозија у војној фабрици у Јужној Кореји, погинуло четворо

Свијет

Експлозија у војној фабрици у Јужној Кореји, погинуло четворо

3 ч

0
Трамп: Критичари нека се опусте, све ће на крају бити добро, Иран жели договор

Свијет

Трамп: Критичари нека се опусте, све ће на крају бити добро, Иран жели договор

3 ч

0

Више из рубрике

Експлозија у војној фабрици у Јужној Кореји, погинуло четворо

Свијет

Експлозија у војној фабрици у Јужној Кореји, погинуло четворо

3 ч

0
Трамп: Критичари нека се опусте, све ће на крају бити добро, Иран жели договор

Свијет

Трамп: Критичари нека се опусте, све ће на крају бити добро, Иран жели договор

3 ч

0
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан

Свијет

Огласили се државни медији: Демантовали оставку предсједника Ирана

4 ч

0
Опет хаос: Америка извела ваздушне ударе, Техеран узвратио балистичким нападом

Свијет

Опет хаос: Америка извела ваздушне ударе, Техеран узвратио балистичким нападом

4 ч

0

  • Најновије

11

35

Премијер пријети предсједнику: Правни поступак ако не поднесе оставку

11

33

Кроз пројекат "Боље школе за бољу будућност" улаже се у образовање и напредак Српске

11

15

Инспекција открила бактерије у сладоледу: Више од 33 одсто узорака неисправно

11

11

Иран се огласио након напада на Кувајт: Законита самоодбрана

11

04

Ухапшено 8 возача због вожње под дејством алкохола

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner