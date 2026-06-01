Logo
Large banner

Сјећање на 250 српских жртава: У Сребреници обиљежавање 83 године од усташког покоља

Аутор:

АТВ
01.06.2026 09:09

Коментари:

0
свијеће паљење свијећа црква
Фото: Pexel/Arjanne Holsappel

Код спомен-костурнице у Сребреници данас ће бити служен парастос и обиљежене 83 године од злочина усташа над више од 250 Срба у овом мјесту и оближњим селима Витловци и Залазје.

Злочин у Сребреници почињен је 14. јуна 1943. године, а у оближњим селима Залазје и Витловци дан касније.

Према званичним подацима, у Сребреници и Залазју прије 83 године убијено је 229 Срба, од којих 80 дјеце, а према незваничним подацима, за та два дана у Сребреници и околним селима убијено је више од 250 српских цивила, пише Глас Српске

"Српски народ у Подрињу кроз историју доживио је незапамћена страдања, али никада није пристао, и по цијену смрти да се одрекне свог идентитета и своје вјере, који су били једини разлози њиховог страдања у злочинима које су починиле усташе у Другом свјетском рату и њихови потомци у протеклом грађанском рату у БиХ", изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Додик је нагласио да је историја српског народа исписана крвљу невиних жртава који су убијани само зато што су Срби.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

страдање Срба

Сребреница

усташки покољ

Милорад Додик

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

киша облачно невријеме

Друштво

Данас киша са грмљавином у већини крајева

2 ч

0
Колико се вјерника поклонило Појасу пресвете Богородице

Друштво

Колико се вјерника поклонило Појасу пресвете Богородице

3 ч

0
стање на путевима гранични прелази

Друштво

Саобраћај се на већини путева одвија редовно уз повољне услове за вожњу

3 ч

0
пуњене паприке рецепт мљевено месо паприка

Друштво

Овако су их правиле наше баке: Тајна савршено сочних пуњених паприка и густог соса

4 ч

0

  • Најновије

11

15

Инспекција открила бактерије у сладоледу: Више од 33 одсто узорака неисправно

11

11

Иран се огласио након напада на Кувајт: Законита самоодбрана

11

04

Ухапшено 8 возача због вожње под дејством алкохола

11

01

Због овога вам стижу већи рачуни за струју: Мајстор објаснио који уређаји највише троше

10

49

"Улице и тргове у Српској назвати по српским генералима и борцима"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner