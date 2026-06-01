Сјећање на 250 српских жртава: У Сребреници обиљежавање 83 године од усташког покоља

Код спомен-костурнице у Сребреници данас ће бити служен парастос и обиљежене 83 године од злочина усташа над више од 250 Срба у овом мјесту и оближњим селима Витловци и Залазје.
Злочин у Сребреници почињен је 14. јуна 1943. године, а у оближњим селима Залазје и Витловци дан касније.
Према званичним подацима, у Сребреници и Залазју прије 83 године убијено је 229 Срба, од којих 80 дјеце, а према незваничним подацима, за та два дана у Сребреници и околним селима убијено је више од 250 српских цивила, пише Глас Српске
"Српски народ у Подрињу кроз историју доживио је незапамћена страдања, али никада није пристао, и по цијену смрти да се одрекне свог идентитета и своје вјере, који су били једини разлози њиховог страдања у злочинима које су починиле усташе у Другом свјетском рату и њихови потомци у протеклом грађанском рату у БиХ", изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик је нагласио да је историја српског народа исписана крвљу невиних жртава који су убијани само зато што су Срби.
